Endrick entra em campo para estrear aos 19 anos em uma Copa do Mundo - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Endrick entra em campo para estrear aos 19 anos em uma Copa do Mundo Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 20/06/2026 09:26

avaliou sua situação atual com o técnico Carlo Ancelotti.

Endrick, enfim estreou na Copa do Mundo de 2026, ao entrar no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti . Após o apelo dos torcedores para que ganhasse mais chances na seleção brasileira, o jovem atacante de 19 anos

"Eu passei um ano com ele no Real (Madrid). Ele sabe o que eu faço quando eu entro, dou minha vida pela equipe. Um grande treinador, tem cabeça, ele não vai fazer o melhor pro Endrick, pra torcida, ele vai fazer o melhor pelo time", afirmou em entrevista à CazéTV.



O atacante ainda tratou de evitar polêmica sobre sua relação com Ancelotti.



"Eu fico agradecido por ter ele na minha vida, ele sabe que eu vou me esforçar todos os dias, ele sabe que eu vou 'comer gramado', vou realmente trabalhar muito. Ele sabe que eu trabalho muito, meu jogo é sempre o último. O Mister sabe muito bem que eu posso ajudar a equipe. Ver o que a torcida faz por mim, fico muito agradecido", disse.



Pouco aproveitado no Real Madrid e ainda em busca de espaço na seleção brasileira, Endrick admite que não sabe quando terá nova chance com o técnico italiano na Copa do Mundo. Mas minimiza a situação.



"Eu tenho uma coisa que muitos jogadores tem: não saber o que vai acontecer amanhã, não saber se vou poder jogar bola amanhã. Então, se hoje foi meu dia de entrar em campo, vai ser meu dia onde eu vou dar minha vida, fazer tudo que eu posso pela minha equipe".





