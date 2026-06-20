Schlotterbeck tem suspeita de lesão ligamentar no joelho esquerdo - AFP

Schlotterbeck tem suspeita de lesão ligamentar no joelho esquerdoAFP

Publicado 20/06/2026 21:05 | Atualizado 20/06/2026 21:06

Rio - Classificada para o mata-mata da Copa do Mundo, a Alemanha pode ter um desfalque de peso para a reta final. Titular nos dois jogos, o zagueiro Schlotterbeck tem suspeita de lesão ligamentar no joelho esquerdo e vai passar por exames neste domingo (21).

"Ele tem algum problema no ligamento, ainda não sei qual. Vai fazer exames amanhã (domingo). Mas, infelizmente, não parece bom", disse o técnico Julian Nageslmann após a vitória sobre a Costa do Marfim por 2 a 1, neste sábado (20), em Toronto, no Canadá.

Schlotterbeck foi substituído no intervalo da vitória sobre a Costa do Marfim . O zagueiro se machucou ainda no começo do primeiro tempo, mas conseguiu se manter na partida mesmo com dores. Depois, deu lugar a Rüdiger, que jogou durante todo o segundo tempo.

Caso a lesão seja confirmada, Schlotterbeck será cortado da Copa do Mundo e não poderá ser substituído por outro jogador. Às vésperas da competição, a Alemanha perdeu o meia Lennart Karl, que sofreu uma lesão muscular e deu lugar a Assan Ouédraogo, do RB Leipzig.

Com a vitória, a Alemanha lidera o Grupo E com seis pontos, enquanto a Costa do Marfim fica em segundo com três. A seleção alemã volta a campo no dia 25, às 17h (de Brasília), contra o Equador, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos.