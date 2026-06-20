Schlotterbeck tem suspeita de lesão ligamentar no joelho esquerdoAFP
Zagueiro da Alemanha vai passar por exames e pode perder a Copa do Mundo
Schlotterbeck foi substituído no intervalo da vitória sobre a Costa do Marfim
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Ancelotti valoriza vitória do Brasil nas redes sociais: ‘Vamos juntos’
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Zico compara Endrick a jogadores 'antigos' e Ancelotti com 'trunfo na mão'
Atacante, de 19 anos, tem ficado no banco de reservas
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Seleção alemã vence Costa do Marfim de virada, por 2 a 1, e garante classificação
Bayern frustra planos do Real e deve rejeitar proposta superior a R$1 bilhão por astro francês
Jogador, de 24 anos, vive grande momento
Alemanha marca no fim, vence Costa do Marfim de virada e confirma classificação
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