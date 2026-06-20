Brasil venceu primeira partida na Copa do Mundo após superar o Haiti por 3 a 0, com dois gols de Matheus Cunha e um de Vni Jr, assumindo a liderança do grupo C - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Brasil venceu primeira partida na Copa do Mundo após superar o Haiti por 3 a 0, com dois gols de Matheus Cunha e um de Vni Jr, assumindo a liderança do grupo CWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 20/06/2026 18:30 | Atualizado 20/06/2026 18:46

Rio - A segunda partida da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 alcançou 51,3 milhões de pessoas no ecossistema Globo (TV Globo, SporTV e GE TV), segundo dados do IBOPE. Desse total, 37,5 milhões acompanharam o jogo exclusivamente pelas plataformas da emissora, o equivalente a 56,6% da audiência total.

confronto entre Brasil e Haiti , nesta última sexta-feira (19), na Filadélfia, nos Estados Unidos, registrou crescimento (3%) de público em relação à estreia da Seleção, contra Marrocos, no último dia 13. O destaque foi para o público jovem (18 a 34 anos), que mais que dobrou em comparação às quatro semanas anteriores à Copa, avançando 102%.

Na TV Globo, a partida marcou 34 pontos de audiência e 53% de share, a maior audiência de uma sexta-feira nos últimos cinco anos. Na TV por assinatura, o SporTV liderou com folga, registrando audiência 14 vezes superior à do segundo colocado e concentrando 60% do consumo de TV paga durante a transmissão. Já a GE TV também apresentou evolução, com audiência 20% maior em relação à estreia do Brasil.

Por fim, o site do GE registrou um aumento de 31% em alcance na comparação com a média do ano. A página do jogo entre Brasil e Haiti teve 52% mais alcance e 63% mais visualizações do que a média dos jogos até aqui. Nas redes sociais, a Globo também concentrou 45% das menções espontâneas ao torneio e mantendo a hashtag #CopaNaGlobo entre os assuntos mais comentados por duas horas.