Brasil venceu primeira partida na Copa do Mundo após superar o Haiti por 3 a 0, com dois gols de Matheus Cunha e um de Vni Jr, assumindo a liderança do grupo CWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
Globo registra mais da metade do público do segundo jogo do Brasil na Copa
Ao todo, 37,5 milhões acompanharam o jogo exclusivamente pelas plataformas da emissora
Globo registra mais da metade do público do segundo jogo do Brasil na Copa
Ao todo, 37,5 milhões acompanharam o jogo exclusivamente pelas plataformas da emissora
Holanda alcança maior sequência invicta e bate recorde do Brasil em Copas
Holandeses chegam a 14 jogos de invencibilidade em Mundias
CBF confirma lesão na coxa direita de Raphinha; atacante não será cortado e segue com a Seleção
Jogador, de 29 anos, se contundiu na vitória sobre o Haiti
Jogadores de time da NFL ganham camisas de Marquinhos e Vini Jr
Moro Ojomo, Jalyx Hunt e Brandon Graham acompanharam a partida do Brasil
Virgil van Dijk cita oscilação, mas exalta goleada da Holanda: 'Mostramos que somos capazes'
Zagueiro, de 34 anos, sentiu dores no quadril no fim do jogo
Koeman celebra goleada da Holanda, mas aponta placar exagerado: 'Nos ofereceram dificuldades'
Laranja goleou a Suécia por 5 a 1 em Houston
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.