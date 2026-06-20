Jogadores do Philadelphia Eagles, da NFL, ganharam camisas do Brasil - Reprodução

Jogadores do Philadelphia Eagles, da NFL, ganharam camisas do BrasilReprodução

Publicado 20/06/2026 16:55 | Atualizado 20/06/2026 16:59

Rio - A seleção brasileira conquistou a primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 após superar o Haiti por 3 a 0 , nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, nos Estados Unidos. A passagem na terra de Rocky Balboa ficou marcada pela integração com o Philadelphia Eagles, franquia local da NFL, a liga de futebol americano.

Após o jogo, jogadores da seleção brasileira se encontraram com atletas do Philadelphia Eagles e trocaram camisas. Marquinhos e Vini Jr foram os representantes do Brasil no encontro, que contou com a presença de Moro Ojomo, Jalyx Hunt e Brandom Graham, ídolo da franquia de Filadélfia.

O trio do Philadelphia Eagles acompanhou a vitória do Brasil sobre o Haiti no estádio Lincoln Financial Field. Nas redes sociais, o time da Filadélfia compartilhou momentos dos jogadores vibrando com os gols do Brasil nas arquibancadas e aproveitando cada momento da partida.

Além da interação entre os jogadores, houve também entre os mascotes Canarinho e Swoop. O mascote do Philadelphia Eagles, que é uma águia, entregou camisas personalizadas para todos os jogadores da seleção brasileira. É possível ver ele com camisas para Vini Jr, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Luiz Henrique.

O Philadelphia Eagles é uma das franquias mais tradicionais das ligas americanas. Dono de dois títulos do Super Bowl, o time da Filadélfia criou conexão com o Brasil em 2024, quando jogou a primeira partida da NFL na história no país, na Neo Química Arena.

Com a vitória, o Brasil chegou a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.