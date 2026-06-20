Recuperação de Neymar segue o planejamento e o craque consegue ficar apto ainda na fase de gruposNelson Terme / CBF

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O Dia
Estados Unidos - O atacante Neymar, de 34 anos, deu mais um passo rumo a sua recuperação na Copa do Mundo. O camisa 10 participou do treinamento neste sábado (20), em Nova Jersey, ao lado dos jogadores da seleção brasileira que não entraram em campo contra o Haiti, na segunda rodada da competição.
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A participação de Neymar na atividade confirma a informação de Carlo Ancelotti, que depois da vitória sobre o Haiti, afirmou que o camisa 10 seria relacionado para a partida contra a Escócia, a última da fase de grupos da Copa do Mundo.
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"Sim. Neymar vai treinar amanhã (sábado) individualmente e depois, na segunda-feira, vai estar com a equipe e vai estar preparado para o jogo contra a Escócia", disse o treinador. 
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Neymar se recupera de lesão na panturrilha direita, sofrida há mais de um mês, na derrota do Santos para o Coritiba, pelo Brasileirão. Mesmo com o problema físico, o jogador foi convocado para a Copa do Mundo e tem trabalhado em dois períodos, com treinos em campo e exercícios na academia.
Com a vitória, o Brasil chega a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.