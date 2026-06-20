Endrick entra em campo para estrear aos 19 anos em uma Copa do Mundo Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
Zico compara Endrick a jogadores 'antigos' e Ancelotti com 'trunfo na mão'
Atacante, de 19 anos, tem ficado no banco de reservas
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Alemanha marca no fim, vence Costa do Marfim de virada e confirma classificação
Undav sai do banco e marca duas vezes para classificar a seleção alemã
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Holanda alcança maior sequência invicta e bate recorde do Brasil em Copas
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