Endrick entra em campo para estrear aos 19 anos em uma Copa do Mundo - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Endrick entra em campo para estrear aos 19 anos em uma Copa do Mundo Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 20/06/2026 19:50

Rio - O atacante Endrick, de 19 anos, tem sido uma das principais esperanças dos torcedores brasileiros na Copa do Mundo de 2026. Apesar de ter ficado no banco de reservas, o jovem vem sendo pedido por muitos. Na opinião de Zico, maior ídolo do Flamengo, o centroavante tem qualidades especiais e o treinador Carlo Ancelotti sabe disso.

"Endrick não tem problema de idade, de juventude, de nervosismo, não tem nada. É a personalidade dele. Ele vai lá, corre atrás, atrapalha o zagueiro, perturba o zagueiro, está atento a tudo. É um jogador típico dos brasileiros antigos. Ancelotti sabe que tem um trunfo na mão", disse em entrevista ao "Esporte Record".

Endrick fez sua estreia na Copa do Mundo ao entrar no segundo tempo contra o Haiti. O atacante chegou até a balançar as redes, mas por pouco centímetros ficou em condição irregular e o lance foi anulado pela arbitragem.

Com 4 pontos, a seleção brasileira assumiu a liderança do Grupo C na Copa do Mundo ao derrotar o Haiti por 3 a 0. A equipe de Carlo Ancelotti faz seu último jogo pela primeira fase contra a Escócia, na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília).