Endrick entra em campo para estrear aos 19 anos em uma Copa do Mundo Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

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Rio - O atacante Endrick, de 19 anos, tem sido uma das principais esperanças dos torcedores brasileiros na Copa do Mundo de 2026. Apesar de ter ficado no banco de reservas, o jovem vem sendo pedido por muitos. Na opinião de Zico, maior ídolo do Flamengo, o centroavante tem qualidades especiais e o treinador Carlo Ancelotti sabe disso.
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"Endrick não tem problema de idade, de juventude, de nervosismo, não tem nada. É a personalidade dele. Ele vai lá, corre atrás, atrapalha o zagueiro, perturba o zagueiro, está atento a tudo. É um jogador típico dos brasileiros antigos. Ancelotti sabe que tem um trunfo na mão", disse em entrevista ao "Esporte Record".
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Endrick fez sua estreia na Copa do Mundo ao entrar no segundo tempo contra o Haiti. O atacante chegou até a balançar as redes, mas por pouco centímetros ficou em condição irregular e o lance foi anulado pela arbitragem.
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Com 4 pontos, a seleção brasileira assumiu a liderança do Grupo C na Copa do Mundo ao derrotar o Haiti por 3 a 0. A equipe de Carlo Ancelotti faz seu último jogo pela primeira fase contra a Escócia, na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília).