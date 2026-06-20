Holanda venceu a sua primeira na Copa do Mundo - Divulgação / Holanda

Holanda venceu a sua primeira na Copa do MundoDivulgação / Holanda

Publicado 20/06/2026 17:55 | Atualizado 20/06/2026 18:18

Rio - A Holanda bateu um recorde histórico da Copa do Mundo. Após golear a Suécia por 5 a 1 , neste sábado (20), em Houston, nos Estados Unidos, os holandeses completaram 14 jogos de invencibilidade em Copas e superaram a marca do Brasil.

A seleção brasileira foi detentora do recorde por 60 anos. O Brasil alcançou 13 jogos de invencibilidade entre 1958 e 1966. Ao todo, foram 11 vitórias e dois empates. A invencibilidade terminou no segundo jogo da Copa do Mundo de 1966, quando o Brasil perdeu por 3 a 1 para a Hungria, em Liverpool, na Inglaterra.

Vale lembrar que o recorde de invencibilidade é diferente do recorde de vitórias consecutivas, que também pertence ao Brasil. Foram 11 vitórias seguidas entre a campanha do pentacampeonato em 2022 e os quatro primeiros jogos da Copa do Mundo de 2006.

Já a Holanda, por sua vez, iniciou a sequência na Copa do Mundo de 2014, no primeiro jogo após o vice no Mundial de 2010. Desde então, são 14 jogos de invencibilidade em Copas, com dez vitórias e quatro empates. No período, eles foram eliminados pela Argentina nas quartas de final em 2014 e 2022.

Invencibilidade da Holanda em Copas do Mundo:

Copa de 2014

Espanha 1 x 5 Holanda

Austrália 2 x 3 Holanda

Holanda 2 x 0 Chile

Holanda 2 x 1 México

Holanda 0 x 0 Costa Rica (vitória nos pênaltis)

Holanda 0 x 0 Argentina (derrota nos pênaltis, mas empate para efeito da invencibilidade)

Brasil 0 x 3 Holanda

Copa de 2022

Senegal 0 x 2 Holanda

Holanda 1 x 1 Equador

Holanda 2 x 0 Catar

Holanda 3 x 1 Estados Unidos

Holanda 2 x 2 Argentina (derrota nos pênaltis, mas empate para efeito da invencibilidade)

Copa de 2026

Holanda 2 x 2 Japão

Holanda 5 x 1 Suécia