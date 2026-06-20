Vini Jr em campo em vitória sobre o Haiti - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr em campo em vitória sobre o HaitiRafael Ribeiro / CBF

Publicado 20/06/2026 15:25

Rio - O começo positivo de Vini Jr, de 25 anos, na Copa do Mundo foi destaque no jornal espanhol "AS". A publicação abordou a desconfiança em torno do camisa 7 com a camisa da seleção brasileira, no começo da competição, e apontou o protagonismo assumido nos gramados norte-americanos.

"No Brasil, todos admiram sua qualidade e sua liderança dentro e fora de campo. "A maior estrela da Seleção é Vinicius Jr.", "Vinicius é o dono do time", " Neymar não existe mais! A estrela do Brasil é Vinicius Jr. ", foram algumas das manchetes que apareceram após sua atuação contra o Haiti. Ele conquistou seu lugar. Foi preciso esforço. Sangue, suor e muitas lágrimas que só seus amigos e familiares mais próximos conhecem. Hoje, ele é o rei. Ele é o herdeiro de craques como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Romário, Bebeto e Neymar ", disse o diário.

Vini Jr marcou duas vezes na competição, um contra Marrocos e outro diante do Haiti. Nos dois gols de Matheus Cunha contra a seleção da América Central, o camisa 7 participou decisivamente. No primeiro, o atacante do Real Madrid finalizou para que o jogador do United fosse oportunista e depois ele deu o passe açucarado para a finalização de Cunha.

Com 4 pontos, a seleção brasileira assumiu a liderança do Grupo C na Copa do Mundo. A equipe de Carlo Ancelotti faz seu último jogo pela primeira fase contra a Escócia, na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília).