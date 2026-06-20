Vini Jr em campo em vitória sobre o HaitiRafael Ribeiro / CBF
Jornal espanhol destaca Vini Jr como 'novo rei' da Seleção: 'Herdeiro de Ronaldo e Romário'
Atacante, de 25 anos, anotou dois gols na Copa do Mundo
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