Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

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Rio - A primeira vitória do Paraguai na Copa do Mundo foi celebrada por musas do Olimpia e do Cerro Porteño. As beldades deixaram a rivalidade de lado e se uniram para comemorar o resultado de 1 a 0 sobre a Turquia, na madrugada deste sábado (19).
Karen Insfran marcou presença para torcer pelo Paraguai - Reprodução / Instagram
Karen Insfran marcou presença para torcer pelo ParaguaiReprodução / Instagram
A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, conhecida como "Barbie Paraguaia" marcou presença em Santa Clara, na Califórnia, para dar força aos jogadores paraguaios. Também esteve presente no local, Karen Insfran, que é musa do Olimpia.
Vero Almirón, que é torcedora do Cerro, celebrou eu sua residência com um vinho. Já Sole Cardozo, musa do Olimpia, vestiu as cores do seu país para acompanhar a partida.
Com o resultado de 1 a 0, o Paraguai segue vivo na luta por uma vaga na próxima fase da Copa. A equipe sul-americana volta a jogar na próxima quinta-feira (25) contra a Austrália, às 23h (de Brasília).
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Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra
Karen Insfran marcou presença para torcer pelo Paraguai
Eli Villagra compareceu a jogo na Califórnia
Vero Almirón toma vinho durante partida
Sole Cardozo celebrou vitória do Paraguai
Sole Cardozo é musa do Olimpia
Musa do Olimpia, Sole Cardozo
Veronica Almiron é musa do Cerro Porteño
Musa do Cerro, Veronica Almiron
Karen Insfran é musa do Olimpia
Karen Insfran é musa do Olimpia
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño