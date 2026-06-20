Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Publicado 20/06/2026 12:43

Rio - A primeira vitória do Paraguai na Copa do Mundo foi celebrada por musas do Olimpia e do Cerro Porteño. As beldades deixaram a rivalidade de lado e se uniram para comemorar o resultado de 1 a 0 sobre a Turquia, na madrugada deste sábado (19).

Karen Insfran marcou presença para torcer pelo Paraguai Reprodução / Instagram

A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, conhecida como "Barbie Paraguaia" marcou presença em Santa Clara, na Califórnia, para dar força aos jogadores paraguaios. Também esteve presente no local, Karen Insfran, que é musa do Olimpia.

Vero Almirón, que é torcedora do Cerro, celebrou eu sua residência com um vinho. Já Sole Cardozo, musa do Olimpia, vestiu as cores do seu país para acompanhar a partida.

Com o resultado de 1 a 0, o Paraguai segue vivo na luta por uma vaga na próxima fase da Copa. A equipe sul-americana volta a jogar na próxima quinta-feira (25) contra a Austrália, às 23h (de Brasília).