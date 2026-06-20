Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram
Musas de Olimpia e Cerro Porteño celebram primeira vitória do Paraguai na Copa
Seleção sul-americana derrotou a Turquia
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