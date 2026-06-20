CazéTV, de Casimiro Miguel, é o único canal brasileiro com o direito de transmitir todos os jogos da Copa do MundoDivulgação/CazéTV
CazéTV alcança recorde histórico no YouTube com Brasil x Haiti
Canal de Casimiro Miguel ultrapassou a própria marca registrada na Copa do Mundo
Outros jogos da Copa do Mundo também impulsionam audiência
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CazéTV alcança recorde histórico no YouTube com Brasil x Haiti
Canal de Casimiro Miguel ultrapassou a própria marca registrada na Copa do Mundo
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