CazéTV, de Casimiro Miguel, é o único canal brasileiro com o direito de transmitir todos os jogos da Copa do MundoDivulgação/CazéTV

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A CazéTV alcançou um novo recorde de audiência na Copa do Mundo de 2026. Durante a a vitória da seleção brasileira por 3 a 0 sobre o Haiti, o canal ultrapassou a marca de 16 milhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo, estabelecendo o maior número já registrado pela plataforma em uma transmissão ao vivo.
O resultado supera Brasil x Marrocos, quando reuniu 12,7 milhões de dispositivos simultâneos. Um crescimento de 28%.
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Outros jogos da Copa do Mundo também impulsionam audiência

O interesse do público não tem se concentrado apenas nas partidas do Brasil. O canal de Casimiro Miguel também registrou números expressivos em confrontos envolvendo outras seleções. Argentina x Argélia alcançou 11,5 milhões de telespectadores ao mesmo tempo.

CazéTV desbanca transmissão indiana

Detentora dos direitos da Copa do Mundo, a Cazé TV é a única emissora a exibir todas as partidas da competição. Entretanto, divide o público das transmissões da seleção brasileira com Globo, SBT, SporTV, Nsports e GeTV.
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Os dois recordes seguidos ficam ainda mais impressionante ao levar em consideração o detentor da marca anterior. Em 2023, a aterrissagem de um veículo indiano na Lua garantiu ao canal da ISRO (Organização Indiana de Pesquisa Espacial, na sigla em inglês) mais de 8 milhões de visualizações simultâneas.