Brasil venceu o Haiti em partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo na FiladelfiaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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O Dia
O Brasil deu um passo importante para se garantir na segunda fase da Copa do Mundo, a primeira com um duelo de mata-mata antes das oitavas de final. Com o 3 a 0 sobre o Haiti, na sexta-feira (19), os comandados da Carlo Ancelotti só precisam de um empate com a Escócia, na quarta (24), às 19h, em Miami.
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O que o Brasil precisa na última rodada

E para se garantir em primeiro lugar no grupo C, a seleção brasileira terá de vencer e fazer conta, dependendo do outro jogo do grupo, entre Marrocos e Haiti. Por outro lado, uma derrota tem grande chance de deixá-la em terceiro lugar.

- Em caso de vitória

Se vencer a Escócia, a equipe brasileira estará classificada para a próxima fase. Neste caso, chegaria a 7 pontos e teria ao menos o segundo lugar.
Para terminar na liderança do grupo, entretanto, precisa que Marrocos tropece contra o frágil Haiti ou que pelo menos não goleie e supera o saldo entre os dois (Brasil tem 3 e os marroquinos, 1).
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- Se empatar o último jogo do grupo

O Brasil chegaria aos 5 pontos e não poderia ser ultrapassado por Escócia (que ficaria com 4) e Haiti (que saó pode chegar a 3). Mas, para ficar em primeiro lugar neste caso, o Marrocos não pode vencer a última partida.

- Se perder para a Escócia

Provavelmente cairia para o terceiro lugar, pois seria ultrapassado pelos escoceses e também por Marrocos, que deve vencer o Haiti. Ainda assim a chance de se classificar é quase certa com 4 pontos, já que os oito melhores terceiros vão para o mata-mata.
Ainda assim, precisa esperar os resultados dos outros grupos para saber se estará garantido.
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Brasil venceu o Haiti em partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo na Filadelfia
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