Ancelotti garantiu o retorno de Neymar contra a EscóciaVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
Ancelotti garante retorno de Neymar contra a Escócia: 'Vai estar preparado'
Camisa 10 volta a treinar com o grupo na próxima segunda-feira
Ancelotti garante retorno de Neymar contra a Escócia: 'Vai estar preparado'
Camisa 10 volta a treinar com o grupo na próxima segunda-feira
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