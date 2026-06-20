Ancelotti garantiu o retorno de Neymar contra a EscóciaVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

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O Dia
Rio - A seleção brasileira terá um reforço de peso para o último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Após a vitória sobre o Haiti por 3 a 0, nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, nos Estados Unidos, o técnico Carlo Ancelotti confirmou o retorno do atacante Neymar contra a Escócia, dia 24.
"Sim. Neymar vai treinar amanhã (sábado) individualmente e depois, na segunda-feira, vai estar com a equipe e vai estar preparado para o jogo contra a Escócia", disse o técnico Carlo Ancelotti.
Neymar se recupera de lesão na panturrilha direita, sofrida há mais de um mês, na derrota do Santos para o Coritiba, pelo Brasileirão. Mesmo com o problema físico, o jogador foi convocado para a Copa do Mundo e tem trabalhado em dois períodos, com treinos em campo e exercícios na academia.
Com a vitória, o Brasil chega a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.