Matheus Cunha comemora gol pelo Brasil na Copa do Mundo de 2026 - Angela Weiss / AFP

Matheus Cunha comemora gol pelo Brasil na Copa do Mundo de 2026Angela Weiss / AFP

Publicado 20/06/2026 11:50 | Atualizado 20/06/2026 11:51

Matheus Cunha voltou a comemorar balançando os braços como se estivesse sobre uma prancha. O gesto tem relação direta com uma das paixões do atacante fora dos gramados: o surfe.



O esporte entrou na rotina do jogador durante períodos de descanso em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte. Lá, criou amizade com o campeão mundial Ítalo Ferreira, com quem mantém contato frequente.

Estados Unidos - Autor dos dois primeiros gols da vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, na última sexta-feira (19),como se estivesse sobre uma prancha. O gesto tem relação direta com uma das paixões do atacante fora dos gramados: o surfe.O esporte entrou na rotina do jogador durante períodos de descanso em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte. Lá, criou amizade com o campeão mundial Ítalo Ferreira, com quem mantém contato frequente.

Antes da partida, Ítalo chegou a brincar ao vivo na 'TV Globo' que daria pranchas até o fim do ano ao atacante caso ele marcasse contra o Haiti. A promessa agora terá de ser cumprida.

“Estou devendo as pranchas, já pedi as medidas para ele. O moleque brilhou no dia de ontem. Um cara que trabalha muito, tem um talento incrível e merece esse sucesso, todo esse brilho. Desejo muita sorte para ele durante essa jornada e a gente vai fazer uma bateria em breve na piscina de ondas”, afirmou o surfista.



Após a vitória na Filadélfia, Matheus reforçou a ligação com o esporte e revelou que acompanha o Circuito Mundial sempre que pode: "Acho que passo mais tempo vendo surfe do que futebol”, concluiu o atacante.