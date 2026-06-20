Everaldo Marques fala sobre experiência de narração da Copa do MundoReprodução/Instagram
"Narrando em pé, porque sentado não dá pra ver o campo todo. E o monitor tem um atraso na imagem. Mínimo, mas suficiente para me incomodar, pois tento estar em cima do lance o máximo possível. Como nossa posição de transmissão era na última fileira, eu ficar em pé não atrapalhou ninguém, pois não havia outras equipes posicionadas atrás", contou Marques.
Ele descreveu a situação como um "perrengue chique", e falou que apesar das dificuldades, a equipe de narração tentou fazer o seu melhor para aproveitar o jogo. "A gente tenta tirar de letra, pois desfrutar de uma Copa do Mundo é sempre um privilégio. Vamos em frente. Partiu, Miami!", completou.
Apesar de já ter experiência na área, Everaldo assume pela primeira vez a posição como narrador dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo pela TV Globo. Ele foi escalado no lugar de Luis Roberto, após o afastamento do locutor por causa de seu diagnóstico com uma neoplasia na região cervical, ou seja, devido ao crescimento anormal e desordenado de células na região do pescoço ou em estruturas próximas.
Everaldo Marques é a sexta pessoa a realizar a narração dos jogos do Brasil na Copa pela emissora desde 1970, quando primeiro iniciou a transmitir a competição internacional.