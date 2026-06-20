Galvão Bueno atualmente é narrador do SBT - Reprodução/SBT

Galvão Bueno atualmente é narrador do SBTReprodução/SBT

Publicado 20/06/2026 14:51 | Atualizado 20/06/2026 15:25

Estados Unidos - A vitória do Brasil sobre o Haiti por 3 a 0, na última sexta-feira (19), pela Copa do Mundo, também ficou marcada por uma reclamação de Galvão Bueno fora das quatro linhas. Durante a transmissão, o narrador do 'SBT' criticou as condições da posição destinada às equipes de imprensa no estádio da Filadélfia.



Galvão afirmou que teve dificuldades para acompanhar parte do jogo diretamente do local reservado à transmissão. Segundo ele, a visão do campo era limitada, obrigando o uso constante das telas para observar os lances.

"Eu nunca imaginei que viesse fazer uma Copa nos Estados Unidos, país número um do mundo, com essa coisa horrível que é a posição de comentário. Eu quero confessar a vocês que eu enxergava de um quarto do campo para lá. O resto era no monitor", disse.



O narrador também reclamou de um homem que ficou à sua frente em um momento decisivo da partida. Irritado, Galvão relatou que perdeu parte da jogada após ter a visão do gramado bloqueada.

Veja reclamação de Galvão Bueno:

Everaldo Marques, da 'TV Globo', que trabalhou no mesmo confronto. Em publicação nas redes sociais, ele explicou que precisou narrar em pé para conseguir enxergar. Outro profissional que comentou o tema foi, da 'TV Globo', que trabalhou no mesmo confronto. Em publicação nas redes sociais, ele explicou que precisou narrar em pé para conseguir enxergar.

"Sentado não dá pra ver o campo todo. E o monitor tem um atraso na imagem. Mínimo, mas suficiente para me incomodar, pois tento estar em cima do lance o máximo possível", escreveu o narrador, que classificou a situação como um "perrengue chique" em meio à cobertura do Mundial.