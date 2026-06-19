Mbappé fez dois gols na estreia da França na Copa do Mundo - Vanessa Carvalho/Parceiro/ Agência O Dia

Mbappé fez dois gols na estreia da França na Copa do MundoVanessa Carvalho/Parceiro/ Agência O Dia

Publicado 19/06/2026 18:30 | Atualizado 19/06/2026 19:29

Rio - A Globo alcançou quase 100 milhões de pessoas com as transmissões de 13 jogos da Copa do Mundo na primeira rodada da fase de grupos. Mesmo com metade das partidas, a emissora atingiu 84% do público total nas transmissões pela TV Globo, SporTV e GE TV.

Até o encerramento da primeira rodada da fase de grupos, a Copa do Mundo foi vista por 117,6 milhões de brasileiros. Destas, 84% passaram pelas transmissões da Globo, enquanto 43,7 milhões de pessoas assistiram às partidas exclusivamente na Globo, segundo o IBOPE Media.

A Globo concentrou 63,8% de todo o volume de horas assistidas dos jogos da primeira rodada. Além disso, o crescimento entre mulheres e homens foi de 11% e 12%, respectivamente, e de 15% entre jovens (18 a 34 anos), na comparação com as 4 semanas anteriores.

Na TV Globo, os dias 11 e 13 de junho foram as maiores audiências do ano. A estreia do Brasil contra o Marrocos, no dia 13, registrou a maior audiência aos sábados, no horário, em 10 anos na média nacional (33 pontos). E mais da metade do Brasil se reuniu na Globo pra torcer junto (55% de share) pela Seleção.

No SporTV, o canal foi líder da TV paga, na faixa horária dos jogos, todos os dias. Já o Globoplay registrou 86% de aumento de alcance em relação à Copa de 2022 e foi recorde histórico de engajamento em suas redes sociais. Na GE TV, que está disponível no Globoplay e operadoras, mais de 1/5 do consumo do canal está entre os jovens até 34 anos.

No site do GE, a primeira rodada da Copa registrou a maior média diária de usuários do ano, 25% acima da média observada no restante de 2026. Já a página da estreia do Brasil teve audiência 189% superior à média das páginas dos demais jogos da competição.

Jogos de maior alcance da Copa são de transmissões da Globo:

1 - Brasil X Marrocos (13/6/2026)

2 - Arábia Saudita X Uruguai (15/6/2026)

3 - México X África do Sul (11/6/2026)

4 - Inglaterra X Croácia (17/6/2026)

5 - Costa do Marfim X Equador (14/6/2026)

6 - França X Senegal (16/6/2026)

7 - Estados Unidos X Paraguai (12/6/2026)

8 - Bélgica X Egito (15/6/2026)

9 - Holanda X Japão (14/6/2026)

10 - Suécia X Tunísia (14/6/2026)