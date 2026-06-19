Os Estados Unidos encaminharam a vaga ao mata-mata da Copa do Mundo após grande vitória sobre a Austrália por 2 a 0, no Seattle Field, em jogo também marcado por polêmicas de arbitragem - AFP

Os Estados Unidos encaminharam a vaga ao mata-mata da Copa do Mundo após grande vitória sobre a Austrália por 2 a 0, no Seattle Field, em jogo também marcado por polêmicas de arbitragemAFP

Publicado 19/06/2026 18:04

Rio - Anfitriões da Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos venceram mais uma e seguem 100%. Após estrear com goleada sobre o Paraguai por 4 a 1, a seleção americana venceu a Austrália por 2 a 0, nesta sexta-feira (19), em Seattle, pela segunda rodada da fase de grupos, e garantiu vaga para a próxima fase da competição. Burgess, contra, e Freeman marcaram os gols da partida.

Com a vitória, os Estados Unidos chegaram a seis pontos na liderança do Grupo D da Copa do Mundo. Já a Austrália, por sua vez, está em segundo com três pontos, mas pode ser superada por Turquia ou Paraguai que ainda se enfrentam. Na última rodada, os americanos encaram a Turquia, dia 25, às 23h (de Brasília), enquanto os australianos enfrentam os paraguaios, no mesmo dia e horário.

O primeiro tempo foi de domínio dos americanos. Empolgados com a vitória na estreia e empurrado pela festa da torcida, os Estados Unidos controlaram as ações e pressionaram a Austrália. Muito perigoso pelos lados, os americanos abriram o placar aos 10 minutos, após jogada de Balogun pela esquerda. O camisa 20 invadiu a área e tocou para o meio, mas o zagueiro Burgess desviou contra a própria meta.

Após abrir o placar, os americanos cresceram no jogo e aumentaram a pressão. O time comandado pelo técnico Maurício Pochettino conseguia chegar com facilidade na área australiana, mas a maioria dos chutes foram bloqueados. Após a pausa para hidratação, o ritmo diminuiu, mas os Estados Unidos ampliaram na reta final. Depois de falta com jogada ensaiada, Freeman aproveitou a sobra e fez 2 a 0.

O panorama mudou no segundo tempo. Devido ao forte calor em Seattle, o ritmo de jogo diminuiu. A Austrália conseguiu ter mais controle da posse de bola, mas não conseguiu transformar o domínio em oportunidades. Os Estados Unidos, por outro lado, não conseguiu explorar os contra-ataques. Mesmo assim, soube administrar a vantagem até o apito final.