Os Estados Unidos encaminharam a vaga ao mata-mata da Copa do Mundo após grande vitória sobre a Austrália por 2 a 0, no Seattle Field, em jogo também marcado por polêmicas de arbitragemAFP
Estados Unidos vencem Austrália e garantem vaga na próxima fase da Copa do Mundo
Anfitriões seguem com 100% de aproveitamento no Mundial
Rayan se torna o sexto jogador mais jovem a jogar pelo Brasil em Copas e celebra estreia
Atacante entra em campo no lugar de Raphinha ainda no primeiro tempo
Ancelotti elogia desempenho do Brasil contra Haiti, mas afirma: 'Temos que melhorar'
Atuação da equipe foi melhor no primeiro tempo, segundo o técnico da Seleção
Brasil conquista primeira vitória na Copa e web vai à loucura; veja os memes
Matheus Cunha é exaltado após marcar dois gols contra o Haiti
Com gols de Matheus Cunha e Vini Jr, Brasil vence Haiti e assume liderança do grupo C
Seleção consegue primeira vitória na Copa do Mundo com atuação regular
Raphinha recebe críticas dos torcedores na web após jogo da Seleção: 'Ruimphinha'
Mesmo substituído no primeiro tempo, atacante foi alvo mais uma vez
Brasil x Haiti: entenda a comemoração de surfista de Matheus Cunha
Ele anotou os dois primeiros gols do jogo na Filadélfia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.