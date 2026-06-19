Argentino Mauricio Pochettino é o técnico dos Estados Unidos - Reprodução / Instagram

Argentino Mauricio Pochettino é o técnico dos Estados UnidosReprodução / Instagram

Publicado 19/06/2026 17:46

Técnico dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino falou sobre a possibilidade de conquistar a Copa do Mundo nesta edição. Após o bom início da seleção americana, que goleou o Paraguai por 4 a 1 na primeira rodada, na última sexta-feira (12), o treinador afirmou que a equipe acredita em uma campanha histórica no torneio.

"Acredite. Trabalhe. Compita. Acredite. Trabalhe. Compita. É um ciclo. Combinando isso com o talento que sabemos que existe, podemos chegar perto da glória. Podemos chegar perto de realizar coisas importantes", disse Pochettino ao 'The Athletic'.

"É preciso que certos fatores se alinhem para ganhar uma Copa do Mundo, sim, mas nós acreditamos. Hoje falamos sobre três palavras: acreditar, trabalhar e competir", completou.

No momento, os Estados Unidos ocupam a liderança do Grupo A, com três pontos, e podem carimbar a vaga para a próxima fase caso derrotem a Austrália.

Na última rodada da fase de grupos, a seleção americana enfrentará a Turquia. A partida será na próxima quinta-feira (25), às 23h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.