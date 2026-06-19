Jogadores da seleção brasileira comemoram o primeiro gol marcado na Copa do Mundo de 2026, contra Marrocos - Willian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Jogadores da seleção brasileira comemoram o primeiro gol marcado na Copa do Mundo de 2026, contra MarrocosWillian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 19/06/2026 16:20 | Atualizado 19/06/2026 16:24

Estados Unidos - O Brasil conquistou a liderança isolada na Copa do Mundo de 2026, pelo menos no quesito musical. O tradicional jornal norte-americano 'The New York Times', por meio de sua seção esportiva 'The Athletic', publicou nesta sexta-feira (19) um ranking que avaliou as canções nacionais de todos os 48 países participantes do torneio. No topo da lista, o Hino Nacional Brasileiro garantiu a primeira posição com a nota 9/10, superando potências tradicionais e os próprios países-sede do Mundial.



A análise foi conduzida pelo jornalista esportivo Tim Spiers, que classificou a letra composta por Francisco Manuel da Silva e Joaquim Osório Duque Estrada como uma verdadeira “obra-prima musical”. O grande diferencial apontado pela publicação foi a gloriosa introdução orquestral de 28 segundos.

Além disso, o texto destaca o tom positivo da letra, que exalta a beleza, a força e o orgulho do país como um "impávido colosso", diferindo de outras nações que focam suas letras em guerras e conflitos militares.



"Alguns hinos são canções medianas que ganham força pela forma apaixonada como os torcedores os cantam (olá, Estados Unidos e Escócia); outros são verdadeiras obras-primas musicais (não é mesmo, Brasil?); e há ainda aqueles que não se encaixam em nenhuma dessas categorias e acabam servindo apenas como um bom momento para uma ida à geladeira ou ao banheiro antes do jogo", escreveu o jornalista.



No pódio das melhores composições, França e Portugal ficaram com o segundo e terceiro lugar, respectivamente. Na outra ponta do ranking ficou a Inglaterra, que amargou a 48ª e última posição da lista de Spiers, logo atrás de Jordânia, Espanha e Alemanha.



O Top 10 dos hinos mais bonitos da Copa de 2026

1- Brasil

2- França

3- Portugal

4- Colômbia

5- Escócia

6- Equador

7- Argentina

8- Egito

9- Uruguai

10- Bósnia e Herzegovina