Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, falou sobre Neymar em visita ao Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte (MG)Ricardo Stuckert / PR
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