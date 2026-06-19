Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, falou sobre Neymar em visita ao Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte (MG) - Ricardo Stuckert / PR

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, falou sobre Neymar em visita ao Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte (MG)Ricardo Stuckert / PR

Publicado 19/06/2026 14:02

brincar sobre a situação de Neymar, que segue sem poder jogar em recuperação de lesão grau 2 da panturrilha direita.

O presidente Lula voltou a falar sobre a seleção brasileira em dia de jogo. Mas ao contrário da mensagem de apoio antes da estreia , ele desta vez adotou a ironia paraem recuperação de lesão grau 2 da panturrilha direita.

Durante discurso em Belo Horizonte (MG), Lula conversou com uma criança ao perguntar a ela se conhecia Marta. Diante da resposta negativa, questionou-o quem era "bom de bola" na equipe brasileira atual.



Ao ouvir a resposta "Neymar", emendou avisando ao garoto que o camisa 10 não estava nem jogando. E para a população presente no evento falou:



"Eu vi uma coisa ontem, que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Jogador home office. Isso eu vi na internet ontem. Eu acho que qualquer dia a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial: 11 Pelés", disse o presidente, arrancando risos de quem estava no local.



Em relação a Marta, Lula falava sobre mulheres em posições de destaque para exaltar a igualdade de gênero.



"Então você, cara, você se cuide. Porque as mulheres... Você viu a Marta jogar bola? Você não viu? A melhor jogadora do mundo durante seis vezes seguidas. Seis vezes ganhou a bola de melhor jogadora do mundo", disse.

Quando Neymar vai jogar pela seleção brasileira

Fora da partida contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), Neymar está no trabalho de transição com a preparação física. Se não mostrar dificuldades, pode participar do primeiro treino tático e técnico no domingo (22).

Ainda assim, sua participação é incerta contra a Escócia, na quarta-feira (24), pela terceira rodada do grupo C da Copa do Mundo. Existe a possibilidade de que seja relacionado, mas a depender da evolução de seu trabalho físico, pode só entrar em campo na partida da segunda fase, a primeira com mata-mata antes das oitavas de final.

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