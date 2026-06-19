Davi Lucca foi abordado nas ruas de Nova York e surpreendeu ao revelar que é filho do camisa 10 da seleção brasileira Reprodução / Instagram

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Rio - Davi Lucca, de 14 anos, arrancou risadas nas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, ao ser abordado por um influenciador que oferecia ingressos VIP para um jogo da Seleção Brasileira. Sem reconhecer o adolescente, o criador de conteúdo propôs um desafio em troca dos bilhetes.
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Davi Lucca foi abordado nas ruas de Nova York e surpreendeu ao revelar que é filho do camisa 10 da seleção brasileira - Reprodução / Instagram
Conhecido por abordar pessoas nas ruas com brincadeiras ligadas ao futebol, o influenciador Futcrunch mostrou a Davi uma foto do icônico corte de cabelo usado por Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo de 2002. Em seguida, lançou a proposta: "Se você lançar esse corte de cabelo, eu te dou ingressos VIP para assistir ao Brasil".

A resposta veio de imediato. "Não, não. Meu pai já joga", disse o adolescente. Surpreso, o influenciador quis confirmar a informação. "O seu pai joga?". Davi respondeu: "Claro". Quando questionado sobre quem era seu pai, foi direto: "O Ney".

Só então o criador de conteúdo percebeu que estava conversando com o filho mais velho de Neymar Jr. e reagiu com ri. "Você definitivamente não precisa desses ingressos."
Davi está nos Estados Unidos acompanhando a família durante a Copa do Mundo de 2026. Além dele, Neymar é pai de Mavie e Mel, filhas do relacionamento com Bruna Biancardi, e de Helena, fruto da relação com Amanda Kimberlly.

A presença de Davi na competição acontece em meio à recuperação de Neymar, que chegou à Copa após sofrer uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha. O atacante foi convocado para o Mundial, mas perdeu os amistosos preparatórios contra Panamá e Egito enquanto seguia tratamento com o departamento médico da seleção brasileira.

No início de junho, a Confederação Brasileira de Futebol informou que o jogador apresentava "boa evolução" no processo de recuperação. A lesão provocou preocupação sobre sua condição física para a estreia do Brasil, já que esse tipo de problema envolve ruptura parcial das fibras musculares e exige um período cuidadoso de reabilitação para evitar novas lesões.