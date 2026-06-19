Davi Lucca foi abordado nas ruas de Nova York e surpreendeu ao revelar que é filho do camisa 10 da seleção brasileira - Reprodução / Instagram

Davi Lucca foi abordado nas ruas de Nova York e surpreendeu ao revelar que é filho do camisa 10 da seleção brasileira Reprodução / Instagram

Publicado 19/06/2026 12:41

Rio - Davi Lucca, de 14 anos, arrancou risadas nas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, ao ser abordado por um influenciador que oferecia ingressos VIP para um jogo da Seleção Brasileira. Sem reconhecer o adolescente, o criador de conteúdo propôs um desafio em troca dos bilhetes.

fotogaleria

Conhecido por abordar pessoas nas ruas com brincadeiras ligadas ao futebol, o influenciador Futcrunch mostrou a Davi uma foto do icônico corte de cabelo usado por Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo de 2002. Em seguida, lançou a proposta: "Se você lançar esse corte de cabelo, eu te dou ingressos VIP para assistir ao Brasil".



A resposta veio de imediato. "Não, não. Meu pai já joga", disse o adolescente. Surpreso, o influenciador quis confirmar a informação. "O seu pai joga?". Davi respondeu: "Claro". Quando questionado sobre quem era seu pai, foi direto: "O Ney".



Só então o criador de conteúdo percebeu que estava conversando com o filho mais velho de Neymar Jr. e reagiu com ri. "Você definitivamente não precisa desses ingressos."