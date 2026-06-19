Davi Lucca foi abordado nas ruas de Nova York e surpreendeu ao revelar que é filho do camisa 10 da seleção brasileira Reprodução / Instagram
A resposta veio de imediato. "Não, não. Meu pai já joga", disse o adolescente. Surpreso, o influenciador quis confirmar a informação. "O seu pai joga?". Davi respondeu: "Claro". Quando questionado sobre quem era seu pai, foi direto: "O Ney".
Só então o criador de conteúdo percebeu que estava conversando com o filho mais velho de Neymar Jr. e reagiu com ri. "Você definitivamente não precisa desses ingressos."
Davi está nos Estados Unidos acompanhando a família durante a Copa do Mundo de 2026. Além dele, Neymar é pai de Mavie e Mel, filhas do relacionamento com Bruna Biancardi, e de Helena, fruto da relação com Amanda Kimberlly.
REPÓRTER DESCOBRINDO QUE O DAVI LUCCA É FILHO DO NEYMAR!! Final choca pic.twitter.com/nPkJ2PNoih— Davi (@DvTalkSpoorts) June 19, 2026
A presença de Davi na competição acontece em meio à recuperação de Neymar, que chegou à Copa após sofrer uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha. O atacante foi convocado para o Mundial, mas perdeu os amistosos preparatórios contra Panamá e Egito enquanto seguia tratamento com o departamento médico da seleção brasileira.
No início de junho, a Confederação Brasileira de Futebol informou que o jogador apresentava "boa evolução" no processo de recuperação. A lesão provocou preocupação sobre sua condição física para a estreia do Brasil, já que esse tipo de problema envolve ruptura parcial das fibras musculares e exige um período cuidadoso de reabilitação para evitar novas lesões.