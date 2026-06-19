Messi fez três gols na vitória sobre a Argélia e se emocionou no primeiro que marcouAFP
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Meio-campista fraturou a perna esquerda na goleada sobre o Catar, na última quinta-feira (18)
Brasil x Haiti: onde assistir, escalações e arbitragem
Jogo será às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia, pela segunda rodada da Copa do Mundo
Capitão do Pérolas Negras vive expectativa por Brasil x Haiti: 'Frio na barriga'
As duas seleções vão se enfrentar nesta sexta-feira (19), a partir das 21h30, na Filadélfia
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