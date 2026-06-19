Messi fez três gols na vitória sobre a Argélia e se emocionou no primeiro que marcouAFP

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A notícia falsa sobre a morte do pai de Messi custou caro a uma das apresentadoras da Luzu TV, uma das principais plataformas de streaming da Argentina. Florencia Peña foi demitida pelo canal diante da grande repercussão no país, que obrigou a família a negar a informação sobre Jorge Horacio Messi.
Outros integrantes da produção do programa "El Show del Verano", responsáveis pela apuração da informação, também foram afastados.
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Erro faz família de Messi se pronunciar

Ao interromper a programação do canal, Florencia ainda afirmou que Messi deixaria a concentração da seleção argentina, nos Estados Unidos, para retornar ao país. Pouco depois, entretanto, houve o desmentido oficial de que Jorge Horacio não havia falecido.
Em comunicado divulgado à imprensa, a família informou que o pai de Messi enfrenta um problema de saúde e recebe cuidados médicos, mas destacou que seu quadro apresenta evolução favorável.
"Diante de versões, rumores e especulações que circularam nas últimas horas, a família quer expressar seu profundo mal-estar pela falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos com que algumas pessoas trataram uma situação estritamente privada e familiar", diz parte do texto.
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Estado de saúde de pai de Messi preocupa

A situação clínica de Jorge Horacio vinha sendo tratada de forma reservada pela família. Nos últimos dias, veículos argentinos informaram que ele estaria internado em um hospital de Buenos Aires, o que aumentou as especulações sobre seu estado de saúde.
O caso ganhou ainda mais repercussão durante a Copa do Mundo porque Messi chorou ao marcar um dos três gols na vitória da Argentina por 3 a 0, sobre a Argélia. Em entrevista à imprensa, o jogador afirmou que passava por momento pessoal delicado, sem dar detalhes.