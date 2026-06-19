Messi fez três gols na vitória sobre a Argélia e se emocionou no primeiro que marcou - AFP

Messi fez três gols na vitória sobre a Argélia e se emocionou no primeiro que marcouAFP

Publicado 19/06/2026 10:33

Luzu TV, uma das principais plataformas de streaming da Argentina. Florencia Peña foi demitida pelo canal diante da grande repercussão no país, que obrigou a família a

A notícia falsa sobre a morte do pai de Messi custou caro a uma das apresentadoras dauma das principais plataformas de streaming da Argentina.diante da grande repercussão no país, que obrigou a família a negar a informação sobre Jorge Horacio Messi

Outros integrantes da produção do programa "El Show del Verano", responsáveis pela apuração da informação, também foram afastados.



Erro faz família de Messi se pronunciar



Ao interromper a programação do canal, Florencia ainda afirmou que Messi deixaria a concentração da seleção argentina, nos Estados Unidos, para retornar ao país. Pouco depois, entretanto, houve o desmentido oficial de que Jorge Horacio não havia falecido.



Em comunicado divulgado à imprensa, a família informou que o pai de Messi enfrenta um problema de saúde e recebe cuidados médicos, mas destacou que seu quadro apresenta evolução favorável.



"Diante de versões, rumores e especulações que circularam nas últimas horas, a família quer expressar seu profundo mal-estar pela falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos com que algumas pessoas trataram uma situação estritamente privada e familiar", diz parte do texto.



Estado de saúde de pai de Messi preocupa



A situação clínica de Jorge Horacio vinha sendo tratada de forma reservada pela família. Nos últimos dias, veículos argentinos informaram que ele estaria internado em um hospital de Buenos Aires, o que aumentou as especulações sobre seu estado de saúde.



O caso ganhou ainda mais repercussão durante a Copa do Mundo porque Messi chorou ao marcar um dos três gols na vitória da Argentina por 3 a 0, sobre a Argélia. Em entrevista à imprensa, o jogador afirmou que passava por momento pessoal delicado, sem dar detalhes.





