Jogador da Nova Zelândia, Tim Payne chegou a mais de 5 milhões de seguidores no InstagramReprodução de Instagram
Jogador da Copa com menos seguidores bomba com campanha e acerta com novo clube
Tim Payne ganhou fama pouco antes do início da competição, graças a influenciados argentino
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Meio-campista fraturou a perna esquerda na goleada sobre o Catar, na última quinta-feira (18)
Brasil x Haiti: onde assistir, escalações e arbitragem
Jogo será às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia, pela segunda rodada da Copa do Mundo
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As duas seleções vão se enfrentar nesta sexta-feira (19), a partir das 21h30, na Filadélfia
No calçadão de Bangu, torcida aposta na vitória do Brasil sobre o Haiti
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