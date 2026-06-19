Jogador da Nova Zelândia, Tim Payne chegou a mais de 5 milhões de seguidores no Instagram - Reprodução de Instagram

Jogador da Nova Zelândia, Tim Payne chegou a mais de 5 milhões de seguidores no InstagramReprodução de Instagram

Publicado 19/06/2026 09:36

Tim Payne, a sensação neozelandesa das redes sociais na Copa do Mundo de 2026 , capitalizou nesta quinta-feira (18) sobre sua fama recém-adquirida: o lateral-direito anunciou que assinou com o Olimpia, um dos clubes mais poderosos do Paraguai.

Seu time na Nova Zelândia, o Wellington Phoenix, confirmou a transferência para o tricampeão da Copa Libertadores por um valor não divulgado. O novo clube, sediado em Assunção, tampouco divulgou.

"Do outro lado do mundo para o clube mais glorioso do Paraguai. Bem-vindo ao 'El Decano', TIM!", escreveu o Olimpia no X, sem fornecer detalhes do contrato.

Payne, de 32 anos, ganhou fama nas redes sociais no período que antecedeu a Copa do Mundo de 2026, depois que o influenciador argentino El Scarso decidiu aumentar o número de seguidores do jogador "menos seguido" do torneio.

Seu número de seguidores no Instagram saltou de apenas 4 mil para mais de cinco milhões em uma semana e, agora, está pouco abaixo de seis milhões.

"Não foi uma decisão fácil", disse Payne em uma publicação na sexta-feira. "Sete anos no Wellington Phoenix. 149 partidas. Aos torcedores, aos meus companheiros de equipe e a todos que me apoiaram ao longo da minha carreira, nos bons e nos maus momentos, meu muito obrigado."

"Poder me testar na elite do futebol sul-americano, na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana, é uma das oportunidades mais incríveis que eu poderia desejar como profissional", acrescentou.

O influenciador El Scarso foi um dos primeiros a comentar a notícia: "Boa sorte, irmão".

Payne foi titular na partida de estreia da Nova Zelândia na Copa do Mundo da América do Norte, que terminou empatada em 2 a 2 contra o Irã.

A Nova Zelândia enfrentará o Egito e a Bélgica na sequência, pelo Grupo G.



