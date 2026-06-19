Wilton Pereira Sampaio apitou a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026Yuri Cortez / AFP

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Estados Unidos - A Fifa anunciou nesta sexta-feira (19) que Wilton Pereira Sampaio será o responsável por comandar o duelo entre Noruega e Senegal, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo. A partida será na segunda-feira (22), às 21h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
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Ao lado do juiz estarão os assistentes Bruno Pires e Bruno Boschilia, também brasileiros. O australiano Campbell-Kirk Kawana-Waugh atuará como quarto árbitro, e, seu compatriota Isaac Trevis, como assistente reserva.

Wilton Pereira Sampaio apitou o jogo de abertura do Mundial, que terminou em vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul. Na ocasião, expulsou três jogadores durante os 90 minutos - um mexicano e dois sul-africanos.