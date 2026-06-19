Borja Iglesias tenta entrar na área reservada do hotel onde a seleção da Espanha está hospedadaReprodução de redes sociais
Jogador da Espanha é barrado na concentração por segurança: 'Como se chama?'
Borja Iglesias precisou provar que fazia parte da delegação após não ser reconhecido
Confusão chamou atenção de torcedores
Telefonema foi a solução para o jogador espanhol
Próximos jogos da Espanha
Rayan se torna o sexto jogador mais jovem a jogar pelo Brasil em Copas e celebra estreia
Atacante entra em campo no lugar de Raphinha ainda no primeiro tempo
Ancelotti elogia desempenho do Brasil contra Haiti, mas afirma: 'Temos que melhorar'
Atuação da equipe foi melhor no primeiro tempo, segundo o técnico da Seleção
Brasil conquista primeira vitória na Copa e web vai à loucura; veja os memes
Matheus Cunha é exaltado após marcar dois gols contra o Haiti
Com gols de Matheus Cunha e Vini Jr, Brasil vence Haiti e assume liderança do grupo C
Seleção consegue primeira vitória na Copa do Mundo com atuação regular
Raphinha recebe críticas dos torcedores na web após jogo da Seleção: 'Ruimphinha'
Mesmo substituído no primeiro tempo, atacante foi alvo mais uma vez
Brasil x Haiti: entenda a comemoração de surfista de Matheus Cunha
Ele anotou os dois primeiros gols do jogo na Filadélfia
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