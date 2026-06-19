Borja Iglesias tenta entrar na área reservada do hotel onde a seleção da Espanha está hospedadaReprodução de redes sociais

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Borja Iglesias passou por um constrangimento na concentração da Espanha nos Estados Unidos. O atacante do Celta de Vigo foi impedido de entrar no setor exclusivo do hotel onde a seleção espanhola está hospedada nos Estados Unidos, em Chattanooga, no Tennessee, depois que os seguranças responsáveis pelo local não o reconheceram.
O jogador precisou convencer os funcionários de que integrava a delegação espanhola, sem sucesso e teve que contar com a ajuda.
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Confusão chamou atenção de torcedores

O episódio aconteceu no retorno da folga autorizada pela comissão técnica. Ao tentar acessar a área reservada à seleção, Borja foi parado pelos seguranças e viu suas explicações serem recebidas com desconfiança.
"Sou jogador da Seleção. Preciso de entrar", afirmou o atacante.
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A tentativa não resolveu o impasse. Os agentes continuaram questionando a identidade do espanhol. "Tem passe? É jogador?", perguntaram.
A cena rapidamente chamou a atenção de torcedores e jornalistas que acompanhavam a movimentação no hotel. Algumas pessoas tentaram ajudar na identificação do jogador espanhol e passaram a repetir seu nome para os seguranças, sem sucesso.

Telefonema foi a solução para o jogador espanhol

Sem conseguir resolver a situação pessoalmente, Borja Iglesias precisou recorrer ao celular para entrar em contato com integrantes da seleção espanhola. Somente após a confirmação de sua identidade os seguranças o liberaram para acessar a concentração.
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Próximos jogos da Espanha

A seleção espanhola volta a campo no domingo (29), quando enfrenta a Arábia Saudita pela segunda rodada do grupo H, às 13h (de Brasília). Depois, encerra sua participação na primeira fase contra o Uruguai, dia 26, às 21h.


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