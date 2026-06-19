Raphinha sentiu problema físico na vitória do Brasil sobre o Haiti - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Raphinha sentiu problema físico na vitória do Brasil sobre o HaitiVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 19/06/2026 23:00 | Atualizado 20/06/2026 00:29

Rio - Mesmo substituído no primeiro tempo da vitória sobre o Haiti, nesta sexta-feira (19), o atacante Raphinha não escapou das críticas dos torcedores nas redes sociais. O desempenho do jogador rendeu até mesmo o apelido de "Ruimphinha", que ficou entre os assuntos mais comentados durante a noite.

"Ninguém mais feliz que eu quando o Ruimphinha se lesionou pro Rayan entrar", escreveu uma internauta, que torce pelo Vasco e celebrou a entrada do ex-atacante vascaíno e atualmente no Bournemouth, da Inglaterra.

Um dos pilares do Barcelona nas últimas duas temporadas, Raphinha ainda não conseguiu repetir o mesmo nível de atuações na seleção brasileira. O atacante ficou marcado principalmente por entrevistas polêmicas, como uma antes de uma derrota para a Argentina.

"Raphinha pode meter um hat trick hoje que vai continuar me irritando. Que jogador mequetrefe", publicou outro torcedor, inconformado com os gols perdidos pelo atacante do Barcelona.

Raphinha foi substituído aos 40 minutos do primeiro tempo por causa de dores no pé direito. O atacante reclamou de problemas com bolhas durante a semana, que afetaram o desempenho na estreia e durante as atividades no dia a dia.

Com a vitória, o Brasil chega a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.