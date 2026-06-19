Raphinha sentiu problema físico na vitória do Brasil sobre o HaitiVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Mesmo substituído no primeiro tempo da vitória sobre o Haiti, nesta sexta-feira (19), o atacante Raphinha não escapou das críticas dos torcedores nas redes sociais. O desempenho do jogador rendeu até mesmo o apelido de "Ruimphinha", que ficou entre os assuntos mais comentados durante a noite.
"Ninguém mais feliz que eu quando o Ruimphinha se lesionou pro Rayan entrar", escreveu uma internauta, que torce pelo Vasco e celebrou a entrada do ex-atacante vascaíno e atualmente no Bournemouth, da Inglaterra.
LEIA MAIS: Carrasco do Brasil, atacante de Marrocos faz o gol mais rápido da Copa
Um dos pilares do Barcelona nas últimas duas temporadas, Raphinha ainda não conseguiu repetir o mesmo nível de atuações na seleção brasileira. O atacante ficou marcado principalmente por entrevistas polêmicas, como uma antes de uma derrota para a Argentina.
"Raphinha pode meter um hat trick hoje que vai continuar me irritando. Que jogador mequetrefe", publicou outro torcedor, inconformado com os gols perdidos pelo atacante do Barcelona.
LEIA MAIS: Entenda a comemoração de surfista de Matheus Cunha
Raphinha foi substituído aos 40 minutos do primeiro tempo por causa de dores no pé direito. O atacante reclamou de problemas com bolhas durante a semana, que afetaram o desempenho na estreia e durante as atividades no dia a dia.
Com a vitória, o Brasil chega a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.