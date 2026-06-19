Raphinha sentiu problema físico na vitória do Brasil sobre o HaitiVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
Raphinha recebe críticas dos torcedores na web após jogo da Seleção: 'Ruimphinha'
Mesmo substituído no primeiro tempo, atacante foi alvo mais uma vez
Casemiro admite necessidade de melhorar, mas elogia time: 'Partida muito completa'
Seleção já não tem mais o 'peso da ansiedade da estreia', avaliou meia em entrevista após vitória sobre o Haiti por 3 a 0
Vini Jr 'não gosta tanto' de jogar por dentro, mas admite: 'Consigo ser mais eficiente'
Atacante destacou que 'era importante fazer essa função' no jogo diante do Haiti
Matheus Cunha analisa disputa por titularidade e fala de peso em vestir a camisa 9
Jogador marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti
Rayan se torna o sexto jogador mais jovem a jogar pelo Brasil em Copas e celebra estreia
Atacante entra em campo no lugar de Raphinha ainda no primeiro tempo
Ancelotti elogia desempenho do Brasil contra Haiti, mas afirma: 'Temos que melhorar'
Atuação da equipe foi melhor no primeiro tempo, segundo o técnico da Seleção
Brasil conquista primeira vitória na Copa e web vai à loucura; veja os memes
Matheus Cunha é exaltado após marcar dois gols contra o Haiti
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.