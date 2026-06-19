Marrocos fez o gol mais rápido da Copa do Mundo de 2026 - AFP

Marrocos fez o gol mais rápido da Copa do Mundo de 2026AFP

Publicado 19/06/2026 20:00 | Atualizado 19/06/2026 20:03

Rio - O atacante Saibari, de Marrocos, marcou o gol mais rápido da Copa do Mundo de 2026. Carrasco do Brasil na estreia, o camisa 11 marroquino abriu o placar contra Escócia, nesta sexta-feira (19), em Boston, nos Estados Unidos, com apenas um minuto e nove segundos de partida.

Na primeira rodada da fase de grupos, a Tchéquia fez o gol mais rápido da Copa do Mundo até então. No empate com a África do Sul em 1 a 1, o volante Sadílek balançou as redes aos 5 minutos e 8 segundos. O atacante marroquino, no entanto, bateu a marca e estipulou o novo recorde da edição.

O gol do marroquino é quase igual a menor marca da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Na ocasião, o canadense Davies marcou com apenas um minuto e sete segundos na derrota diante da Croácia por 4 a 1. Portanto, foi apenas dois segundos mais rápido do que o gol de Saibari.

Um dos destaques do PSV, da Holanda, na última temporada, Saibari vai defender o Bayern de Munique, da Alemanha, a partir da próxima temporada. O negócio gira em torno de 55 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões).