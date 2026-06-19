Marrocos fez o gol mais rápido da Copa do Mundo de 2026AFP
Marrocos surpreende Escócia e faz o gol mais rápido da Copa do Mundo de 2026
Saibari marcou com apenas um minuto e nove segundos
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