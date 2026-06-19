Arena Copacabana reuniu torcedores na praia, em frente à Avenida Princesa Isabel - João Alexandre Borges / Agência O Dia

Arena Copacabana reuniu torcedores na praia, em frente à Avenida Princesa IsabelJoão Alexandre Borges / Agência O Dia

Publicado 19/06/2026 19:37 | Atualizado 19/06/2026 19:41

Rio — Torcedores de todo o Brasil compareceram à Arena Copacabana, Zona Sul, para acompanhar o jogo entre Brasil e Haiti, pela 2ª rodada da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (19). Ao DIA, fãs de futebol revelaram suas expectativas para o confronto, demonstraram confiança na vitória e pediram ao técnico Carlo Ancelotti a entrada do atacante Endrick.

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O bancário Luiz Henrique Soares, de 29 anos, é de Manaus. Ele afirmou estar "muito confiante" para o confronto, apesar do empate contra o Marrocos na estreia. "Apesar do resultado na primeira partida não ter sido muito favorável para a gente, por todo o potencial que a Seleção tem, hoje, acredito que seja goleada", disse, arriscando um placar de 4 a 0.



Luiz contou que tem curtido a estadia no Rio. "Vim a passeio e aproveitei para assistir ao jogo aqui na fan fest, vim conhecer", explicou. O torcedor ainda analisou quais jogadores podem fazer a diferença. "A gente está com uma grande expectativa em cima do Endrick. Acredito que a gente tenha uma redenção do Igor Thiago, mas acredito que hoje, o cara vai ser o Endrick", palpitou. O bancário Luiz Henrique Soares, de 29 anos, é de Manaus. Ele afirmou estar "muito confiante" para o confronto, apesar do empate contra o Marrocos na estreia. "Apesar do resultado na primeira partida não ter sido muito favorável para a gente, por todo o potencial que a Seleção tem, hoje, acredito que seja goleada", disse, arriscando um placar de 4 a 0.Luiz contou que tem curtido a estadia no Rio. "Vim a passeio e aproveitei para assistir ao jogo aqui na fan fest, vim conhecer", explicou. O torcedor ainda analisou quais jogadores podem fazer a diferença. "A gente está com uma grande expectativa em cima do Endrick. Acredito que a gente tenha uma redenção do Igor Thiago, mas acredito que hoje, o cara vai ser o Endrick", palpitou.

Já o cantor de pagode Guilherme Bazalia, 36, é de Itu, interior de São Paulo e assim como Luiz, está na fan fest pela primeira vez e veio ao Rio passar o fim de semana apenas por conta do jogo. Ele também está com boa expectativa para o duelo e opinou que a Seleção vencerá por 5 a 0, apesar do resultado da primeira partida.



"Na estreia contra o Marrocos, a equipe ficou um pouco nervosa, dá aquela apreensão por ser o primeiro jogo, e hoje vai estar mais tranquilo", opinou. "Se o Endrick entrar, ele vai decidir o jogo."



O evento gratuito acontece na altura da Avenida Princesa Isabel e conta com atrações musicais para animar a torcida, antes da transmissão do jogo, que começa às 21h30.

Quem também compareceu à Arena Copacabana foram os namorados gaúchos Leoncio Silveira, 45, e Ana Paz, 53, de Porto Alegre. Leoncio, que trabalha como vendedor, apostou em um placar de 5 a 0 para o Brasil. "No mínimo, tem que golear o Haiti, que não tem história nenhuma no futebol. A gente está meio desacreditado, mas a história diz que sempre que estamos desacreditados, conquistamos alguma coisa. Brasileiro não perde a fé nunca", afirmou.



Ele também pediu a escalação de Endrick e destacou como a seleção brasileira precisa de foco. "Ele joga com vontade. Eu achei que contra Marrocos teve uma certa soberba. Tem que entrar focado", ponderou. Ana concordou com a análise e demonstrou confiança. "Eu acho que a partir do jogo anterior, ele [Ancelotti] sabe o que pode mudar e o que tem que melhorar."