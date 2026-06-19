Arena Copacabana reuniu torcedores na praia, em frente à Avenida Princesa IsabelJoão Alexandre Borges / Agência O Dia
O bancário Luiz Henrique Soares, de 29 anos, é de Manaus. Ele afirmou estar "muito confiante" para o confronto, apesar do empate contra o Marrocos na estreia. "Apesar do resultado na primeira partida não ter sido muito favorável para a gente, por todo o potencial que a Seleção tem, hoje, acredito que seja goleada", disse, arriscando um placar de 4 a 0.
Luiz contou que tem curtido a estadia no Rio. "Vim a passeio e aproveitei para assistir ao jogo aqui na fan fest, vim conhecer", explicou. O torcedor ainda analisou quais jogadores podem fazer a diferença. "A gente está com uma grande expectativa em cima do Endrick. Acredito que a gente tenha uma redenção do Igor Thiago, mas acredito que hoje, o cara vai ser o Endrick", palpitou.
"Na estreia contra o Marrocos, a equipe ficou um pouco nervosa, dá aquela apreensão por ser o primeiro jogo, e hoje vai estar mais tranquilo", opinou. "Se o Endrick entrar, ele vai decidir o jogo."
O evento gratuito acontece na altura da Avenida Princesa Isabel e conta com atrações musicais para animar a torcida, antes da transmissão do jogo, que começa às 21h30.
Ele também pediu a escalação de Endrick e destacou como a seleção brasileira precisa de foco. "Ele joga com vontade. Eu achei que contra Marrocos teve uma certa soberba. Tem que entrar focado", ponderou. Ana concordou com a análise e demonstrou confiança. "Eu acho que a partir do jogo anterior, ele [Ancelotti] sabe o que pode mudar e o que tem que melhorar."
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