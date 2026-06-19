Jogadores da seleção brasileira comemoram o primeiro gol marcado na Copa do Mundo de 2026, contra Marrocos - Willian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Jogadores da seleção brasileira comemoram o primeiro gol marcado na Copa do Mundo de 2026, contra MarrocosWillian Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 19/06/2026 19:30 | Atualizado 19/06/2026 19:48

Rio - A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 ficou marcada pelo alto número de gols. Na primeira edição com 48 seleções, foram 45 gols marcados na rodada de abertura. O número coloca a edição sediada por Estados Unidos, México e Canadá entre as estreias mais goleadoras da história do torneio em números absolutos.

A Copa de 2014, realizada no Brasil, continua sendo a detentora do recorde: 49 gols marcados em apenas 16 partidas, com uma média superior a três gols por jogo. É a maior entre as Copas disputadas com 32 seleções. A edição de 2002, disputada na Coreia do Sul e no Japão, aparece logo atrás, com 46 gols na rodada de estreia, também em 16 confrontos.

Pela primeira vez, a Copa do Mundo reúne 48 seleções, ampliando de 16 para 24 o número de partidas por rodada na fase de grupos. Embora a edição de 2026 tenha alcançado o terceiro maior total absoluto de gols em uma rodada inaugural, a média foi de apenas 1,88 gol por partida — número inferior às registradas nas principais edições do formato anterior.

O aumento de seleções de 32 para 48 gerou desconfiança, principalmente sobre o nível técnico dos jogos. Entretanto, a primeira rodada foi marcada por jogos movimentados e alguns placares elásticos, como a goleada da Alemanha sobre a estreante Curaçao por 7 a 1. Por outro lado, Cabo Verde e RD Congo conseguiram segurar o empate com favoritas como Espanha e Portugal, respectivamente.

Edições de Copas com mais gols na primeira rodada:

1º - Copa do Mundo de 2014 (Brasil): 49 gols

2º - Copa do Mundo de 2002 (Coreia do Sul e Japão): 46 gols

3º - Copa do Mundo de 2026 (Estados Unidos, México e Canadá): 45 gols

4º - Copa do Mundo de 2022 (Catar): 41 gols

5º - Copa do Mundo de 2006 (Alemanha): 39 gols

6º - Copa do Mundo de 2018 (Rússia): 38 gols

7º - Copa do Mundo de 1998 (França): 37 gols

8º - Copa do Mundo de 2010 (África do Sul): 25 gols