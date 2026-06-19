Árbitro foi socorrido em campoReprodução / CazéTV

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O árbitro alemão Felix Zwayer sentiu câimbras no final do jogo entre Estados Unidos e Austrália, na tarde desta sexta-feira (19), em Seattle, pelo grupo D. O confronto foi paralisado já nos acréscimos do segundo tempo, até o juiz ser socorrido por jogadores de ambas as seleções.

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Após quase dois minutos, Zwayer se levantou e conseguiu seguir no jogo, até o fim da partida, que terminou com vitória dos norte-americanos por 2 a 0.

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O alemão é considerado um dos grandes nomes da arbitragem na Europa. Ele já apitou jogos como a final da Liga Europa 2025, entre Tottenham e Manchester United, e a semifinal da Eurocopa 2024, no duelo entre Holanda e Inglaterra.