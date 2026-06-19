Árbitro foi socorrido em campoReprodução / CazéTV
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Árbitro foi socorrido em campoReprodução / CazéTV
Árbitro de Estados Unidos x Austrália sente câimbras e recebe atendimento no campo
Jogo ficou paralisado por quase dois minutos
Estados Unidos vencem Austrália e garantem vaga na próxima fase da Copa do Mundo
Anfitriões seguem com 100% de aproveitamento no Mundial
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Haitiano que reconstruiu a vida no Brasil fica com coração dividido em duelo pela Copa do Mundo
Robert Montinard, de 50 anos, é um sobrevivente do terremoto que devastou o Haiti em 2010
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