Mehdi Taremi em ação pelo Irã contra a Nova Zelândia: ele teve problema para sair dos EUA após primeiro jogoPatrick T. Fallon / AFP
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