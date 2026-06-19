João Neves foi o autor do gol de Portugal contra RD Congo - Reprodução / Instagram @joao_neves87

João Neves foi o autor do gol de Portugal contra RD CongoReprodução / Instagram @joao_neves87

Publicado 19/06/2026 17:59

Portugal - Após o empate amargo de Portugal com RD Congo, por 1 a 1 , na última quarta-feira (17), o meia João Neves deu uma declaração sobre Cristiano Ronaldo que 'pegou mal' entre os torcedores. Na zona mista do estádio, o astro do PSG disse que CR7 "não é diferente dos outros" e "é mais um jogador da equipe".

"Todos sabemos o que Cristiano Ronaldo fez por nós, pela seleção portuguesa e pelo mundo do futebol, mas neste momento ele sabe, assim como nós, que não é diferente dos outros. É mais um jogador da equipe que ajuda o grupo, exatamente como todos os outros jogadores fazem. Ele está aqui para contribuir e apoiar a seleção, assim como todos os demais", declarou o meio-campista.



Nas redes sociais, a repercussão da fala já dura dias. Ainda nesta sexta-feira (19), internautas dão sequência a uma verdadeira 'invasão' no perfil de João Neves no Instagram, para criticá-lo pela entrevista e pedir respeito a Cristiano Ronaldo.

"Respeite o seu capitão, criança. Foi ele quem fez da seleção portuguesa uma seleção que surgiu do nada", disse um torcedor. Outro deles deu uma dica para o meia e seus companheiros: "Joguem com o vosso capitão como os argentinos, ou não irão longe na Copa do Mundo", em referência à relação de idolatria da seleção sul-americana com Lionel Messi.