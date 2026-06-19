Neymar em treinamento da Seleção, na última quinta-feira (18)Rafael Ribeiro / CBF
Jornal questiona Neymar e trata seu impacto na Copa como 'improvável'
Recuperação do camisa 10 levanta dúvidas na imprensa estrangeira
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