Neymar em treinamento da Seleção, na última quinta-feira (18) - Rafael Ribeiro / CBF

Neymar em treinamento da Seleção, na última quinta-feira (18)Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 19/06/2026 16:04

Estados Unidos - Neymar se recupera de lesão na panturrilha direita e vive a expectativa de voltar a jogar pelo Brasil. Fora do jogo contra o Haiti , nesta sexta (19) às 21h30 (de Brasília), assim como na estreia, o jogador sofreu duros questionamentos do site 'The Athletic', que questionou a convocação e duvidou da sua utilidade nesta Copa do Mundo.

— como o argentino Lionel Messi, que estreou com três gols, já aos 38 anos de idade —, o camisa 10 segue desfalcando o Brasil. Nesse cenário, a publicação tratou Neymar como um "protagonista" acuado e cercado de incertezas. Em um começo de Mundial marcado pelo brilho dos destaques das seleções — como o argentino Lionel Messi, que estreou com três gols, já aos 38 anos de idade —, o camisa 10 segue desfalcando o Brasil. Nesse cenário, a publicação tratou Neymar como um "protagonista" acuado e cercado de incertezas.

Na sequência, o portal comparou a situação do atacante com a de Ronaldo Fenômeno em 2002. Ambos foram convocados longe de suas formas físicas ideais e enfrentaram rumores durante as campanhas. Porém, ressaltou que a ideia do craque "inspirar a Seleção após uma série de lesões terríveis —como o atacante fez em 2002 — é atraente, mas parece cada vez mais improvável".

Sobre a forma física, o jornal declarou achar difícil que o jogador do Santos esteja apto para o mata-mata da competição, já que ele é dúvida até o fim da fase de grupos. Além disso, reforçou que a convocação foi uma "surpresa", dado o histórico de lesões na temporada, e que o cenário atual "levantou questionamentos sobre a decisão do técnico Carlo Ancelotti" de convocá-lo.