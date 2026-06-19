Torcida do Brasil na Filadélfia, nos Estados Unidos - Reprodução / X

Torcida do Brasil na Filadélfia, nos Estados UnidosReprodução / X

Publicado 19/06/2026 13:44

Estados Unidos - A torcida do Brasil protagonizou uma verdadeira 'invasão' na Filadélfia, cidade que receberá o jogo contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília). Um dos pontos altos da festa foi a aposta dos torcedores na famosa 'maldição' da estátua de Rocky Balboa . Vídeos de brasileiros pendurando camisas da França e da Argentina no monumento viralizaram nas redes sociais.

Com direito a gritos de "Copa do Mundo é guerra" e o conhecido movimento de "poropopó" — em que os torcedores, abraçados, saltam de um lado para o outro —, a festa dos brasileiros foi elogiada e repercutiu mundo afora.

Brazilian fans take over Philadelphia! pic.twitter.com/ae5rUCOEyk — Ultras Clips (@ultras_clips) June 19, 2026

Até o Philadelfia Union, time de futebol da cidade, postou um vídeo com partes da festa da torcida, com a legenda: "Bem-vindo à Filadélfia, Brasil!". Na gravação, é possível ver uma bandeira em que Lionel Messi, craque da Argentina, beija a chuteira de Pelé, que aparece sentado em um trono. Confira a postagem:

'Maldição' da estátua de Rocky Balboa

O alerta parte de uma 'maldição' famosa: reza a lenda que o time cujos torcedores enfeitarem o monumento com seus elementos — camisas, cachecóis, chapéus — enfrentará uma fase de azar e derrotas. Com isso, viralizaram vídeos de brasileiros vestindo Rocky Balboa com camisas da França e da Argentina, na tentativa de 'amaldiçoar' os rivais no restante da Copa do Mundo. Confira: