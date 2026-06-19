O zagueiro Rúben Dias reconheceu nesta sexta-feira (19) os erros de Portugal no empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, na estreia na Copa do Mundo de 2026, embora tenha minimizado as críticas à seleção e ao seu astro, Cristiano Ronaldo.
"Acho que começamos muito bem, marcamos um gol, houve uma energia positiva e, a partir daí, relaxamos e perdemos a disciplina no posicionamento, o que nos torna menos eficientes", declarou o jogador em uma entrevista coletiva em Palm Beach, Flórida, minutos antes de um treino da equipe.
"Deixamos de gerar medo no rival e a partida entrou em uma dinâmica estranha", acrescentou o atleta, que não disputou a partida contra a RD Congo devido a incômodos físicos.
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