Rúben Dias é zagueiro da seleção portuguesa - Divulgação / Instagram @rubendias

Rúben Dias é zagueiro da seleção portuguesaDivulgação / Instagram @rubendias

Publicado 19/06/2026 18:55

O zagueiro Rúben Dias reconheceu nesta sexta-feira (19) os erros de Portugal no empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, na estreia na Copa do Mundo de 2026, embora tenha minimizado as críticas à seleção e ao seu astro, Cristiano Ronaldo.



"Acho que começamos muito bem, marcamos um gol, houve uma energia positiva e, a partir daí, relaxamos e perdemos a disciplina no posicionamento, o que nos torna menos eficientes", declarou o jogador em uma entrevista coletiva em Palm Beach, Flórida, minutos antes de um treino da equipe.



"Deixamos de gerar medo no rival e a partida entrou em uma dinâmica estranha", acrescentou o atleta, que não disputou a partida contra a RD Congo devido a incômodos físicos.



O zagueiro do Manchester City minimizou os comentários sobre uma suposta divisão entre aqueles que estão a favor de CR7 e outros que não.

"Para mim, tudo o que está relacionado com esse tema é completamente indiferente (...) porque, para mim e para todos nós, isso não é um tema. Estamos todos juntos em busca de um sonho", afirmou.



Questionado sobre as críticas dirigidas ao astro português de 41 anos, que não brilhou contra a RD Congo, Dias defendeu a equipe como um todo.



"Como é óbvio, o Cris é um grande foco de atenção, mas acredito que todos estamos em questão em um momento como este", declarou o zagueiro, que disse estar saudável e pronto para entrar em campo.

"Há muita especulação e, quando os resultados não são os que queremos, é normal que essa especulação triplique, mas isso não afeta nossa confiança", acrescentou.

"Nesse tipo de competição, nunca se espera que tudo seja perfeito e, quanto mais cheia de dificuldades ela for, melhor."



Portugal enfrentará o Uzbequistão na terça-feira (23), em Houston (Texas), pela segunda rodada do Grupo K, que conta ainda com a Colômbia.