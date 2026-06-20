Julian Nagelsmann valorizou o elenco da Alemanha - AFP

Julian Nagelsmann valorizou o elenco da Alemanha AFP

Publicado 20/06/2026 19:50 | Atualizado 20/06/2026 19:52

Rio - A Alemanha sofreu, mas venceu e garantiu a vaga no mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Com grande atuação dos jogadores que saíram do banco, a seleção alemã bateu a Costa do Marfim por 2 a 1 , neste sábado (20), em Toronto, no Canadá. Após o jogo, o técnico Julian Nagelsmann valorizou a força do grupo e destacou que os reservas fizeram a diferença.

"Estou muito feliz. No segundo tempo, principalmente, tivemos uma melhora progressiva e vimos que dava para ganhar o jogo. No final, as duas equipes tiveram oportunidades, abrimos mais o time e corremos mais riscos. Fizemos nossos gols nos últimos dez minutos. Todos que entraram mostraram a força do nosso grupo", disse o técnico Julian Nagelsmann.

Após golear Curaçao na estreia, a Alemanha teve mais dificuldades no segundo jogo da Copa do Mundo. Apesar de ter o controle das ações, os alemães não conseguiram transformar o volume em oportunidades claras. A Costa do Marfim, por outro lado, explorou bem os espaços nos contra-ataques e, assim, saiu na frente do placar.

Na etapa final, o panorama não mudou. A Alemanha, no entanto, errou mais e se afetou com a tensão da partida. Porém, conforme o cansaço bateu no lado dos marfinenses, os alemães cresceram e chegaram ao empate com Undav. Na reta final, o jogo ficou aberto. A equipe alemã se expôs mais e correu risco, mas puniu a falta de eficiência marfinense com gol no apagar das luzes, de novo com Undav.

Com a vitória, a Alemanha lidera o Grupo E com seis pontos, enquanto a Costa do Marfim fica em segundo com três. A seleção alemã volta a campo no dia 25, às 17h (de Brasília), contra o Equador, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos. Já os marfinenses, por sua vez, enfrentam a estreante Curaçao, no mesmo dia e horário, na Filadélfia, nos Estados Unidos.