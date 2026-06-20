Galarza comemora gol da vitória com o técnico Gustavo Alfaro - Divulgação / Seleção paraguaia

Galarza comemora gol da vitória com o técnico Gustavo AlfaroDivulgação / Seleção paraguaia

Publicado 20/06/2026 02:05

O Paraguai venceu a Turquia por 1 a 0 na madrugada deste sábado (20), com o gol mais rápido da Copa do Mundo até agora, e se recuperou da derrota para os Estados Unidos na primeira rodada. A equipe sul-americana subiu para a terceira posição do grupo D, com três pontos, e causou a eliminação dos turcos, que não podem mais subir à zona dos classificados.

Caso a Turquia vença os Estados Unidos na próxima rodada, ela chegará a três pontos e poderá terminar empatada com Austrália ou Paraguai. Como ela perdeu para ambos, e o primeiro critério é o de confronto direto, a equipe não conseguirá mais avançar de fase.



Na próxima rodada, os paraguaios enfrentam a Austrália, enquanto a Turquia encara os Estados Unidos. Ambas as partidas acontecerão na próxima quinta-feira (25), às 23h (horário de Brasília).

O jogo





Depois disso, o jogo ficou truncado, mas próximo à metade da primeira etapa, a seleção turca passou a comandar as ações e pressionar. Aos 34 minutos, Müldür cabeceou bola levantada na área e acertou o travessão e a trave. No lance seguinte, por pouco o time sul-americano não ampliou, com Cáceres chutando para defesa do goleiro.



A Turquia seguiu no ataque, com a dupla de zaga Gustavo Gómez e Alderete afastando as bolas. Aos 47 minutos, Almirón foi expulso por tapar a boca com a mão e falar algo a um jogador turco, quebrando uma nova regra da Fifa.



LEIA MAIS: Raphinha recebe críticas dos torcedores na web após jogo da Seleção: 'Ruimphinha' O Paraguai abriu o placar com apenas um minuto de jogo e quatro segundos, o gol mais rápido da competição. A equipe comandada por Gustavo Alfaro recuperou a bola no campo de ataque e Matías Galarza, ex-Vasco, arriscou da intermediária, mandando no canto esquerdo do gol de Çakir.Depois disso, o jogo ficou truncado, mas próximo à metade da primeira etapa, a seleção turca passou a comandar as ações e pressionar. Aos 34 minutos, Müldür cabeceou bola levantada na área e acertou o travessão e a trave. No lance seguinte, por pouco o time sul-americano não ampliou, com Cáceres chutando para defesa do goleiro.A Turquia seguiu no ataque, com a dupla de zaga Gustavo Gómez e Alderete afastando as bolas. Aos 47 minutos, Almirón foi expulso por tapar a boca com a mão e falar algo a um jogador turco, quebrando uma nova regra da Fifa.

Na volta do intervalo, a Turquia, agora com um atleta a mais, seguiu em cima. Logo aos dois minutos, Yldiz recebeu dentro da área e chutou, mas a bola foi na rede pelo lado de fora. No entanto, aos 15 minutos, o Paraguai respondeu com grande jogada de Enciso, que passou por quatro marcadores, mas finalizou para fora. Logo depois, Yildiz chutou com perigo.

Pressionada pela chance de eliminação precoce, a seleção turca continuou pressionando os adversários, enquanto o Paraguai se defendia. Aos 34 minutos, Demiral recebeu passe dentro da área, mas chutou para fora. Depois, Can Uzun cortou para dentro e chutou à direita do gol.

Aos 43 minutos, a Turquia teve a chance de empatar. Can Uzun recebeu na área e chutou para defesa do goleiro Gill, que espalmou para o lado. No rebote, o atacante Deniz Gül perdeu na cara do gol. Em uma das últimas chances do jogo, nos acréscimos, Demiral cabeceou para fora.