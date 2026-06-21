Saliba é um dos pilares defensivos da seleção francesa - Franck Fife / AFP

Saliba é um dos pilares defensivos da seleção francesaFranck Fife / AFP

Publicado 21/06/2026 01:28

O zagueiro francês William Saliba revelou, neste sábado (20), que vem sofrendo com dores nas costas há meses, embora isso não o tenha impedido de ser uma peça-chave na temporada brilhante do Arsenal, coroada com o título da Premier League e a chegada à final da Liga dos Campeões.

"Tive alguns problemas menores nos últimos meses. Aguentei firme, cerrando os dentes, porque a Liga dos Campeões e a Premier League estavam em jogo. Mas a comissão técnica está gerenciando isso muito bem", disse Saliba, que aos 25 anos é considerado um dos melhores zagueiros do mundo, durante uma coletiva de imprensa.

"A Copa do Mundo acontece apenas uma vez a cada quatro anos, então é preciso aguentar firme", acrescentou ele antes da segunda partida dos 'Bleus' no Grupo I do Mundial, contra o Iraque, na segunda-feira, na Filadélfia.

"Não estou 100%, mas há muitos outros jogadores que também não estão. Não dá para ficar dando desculpas", completou.

Saliba tem seguido um programa de treinamento personalizado desde que a seleção francesa se concentrou para a Copa do Mundo, mas mesmo assim conseguiu ter um desempenho sólido na vitória dos bicampeões (1998 e 2018) sobre o Senegal na estreia, na última terça-feira.

Uma vitória contra o Iraque garantiria a vaga dos 'Bleus' nos 16-avos, mesmo antes de enfrentarem a Noruega quatro dias depois, na última partida da fase de grupos.