Consumo de energia subiu no intervalo do jogo entre Brasil e Haiti - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Consumo de energia subiu no intervalo do jogo entre Brasil e HaitiWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 21/06/2026 08:23

já é decisivo desde 2022 e reafirma esse status em 2026, tendo participação nos quatro gols do time de Carlo Ancelotti.

Vini Jr recebeu críticas ao longo dos anos por não conseguir repetir na seleção brasileira as atuações no Real Madrid, mas começa a virar essa página. Na verdade, em Copas do Mundo , ele, tendo

Esse desempenho ofensivo já foi visto há quatro anos, apesar de não ter chamado tanto a atenção de torcedores à época. No Catar, o atacante revelado pelo Flamengo já havia contribuído de alguma maneira em seis dos oito gols marcados pelo Brasil comandado por Tite. Ele marcou uma vez e deu duas assistências diretas, além de três participações importantes nas jogadas dos outros.



Ou seja, nos últimos 12 gols da seleção brasileira em Copas do Mundo, Vini Jr teve participação em 10 deles. E só ficou fora de dois: o terceiro gol na goleada por 4 a 0 sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final, e o de Neymar no 1 a 1 da eliminação nos pênaltis para a Croácia, nas quartas.



Além desse dois jogos, o jogador do Real Madrid foi poupado e ficou fora da derrota por 1 a 0 para Camarões, na fase de grupos. Já na atual Copa, ele já marcou duas vezes, deu uma assistência e finalizou para o rebote de Matheus Cunha.



"Estou aqui pra fazer grandes coisas com a Seleção. Estando bem, posso entregar gols e assistências... Sempre me senti em casa, mas não conseguia transformar as coisas em realidade. Muitas vezes fazia bons jogos mas não fazia gols", disse Vini Jr em conversa com Romário na CazéTV.



"Na Copa do Mundo vim focado para fazer o meu melhor. Saberia que seria o melhor momento pra mostrar meu futebol. Claro que eu tenho que seguir evoluindo".