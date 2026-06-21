Consumo de energia subiu no intervalo do jogo entre Brasil e HaitiWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Vini Jr recebeu críticas ao longo dos anos por não conseguir repetir na seleção brasileira as atuações no Real Madrid, mas começa a virar essa página. Na verdade, em Copas do Mundo, ele já é decisivo desde 2022 e reafirma esse status em 2026, tendo participação nos quatro gols do time de Carlo Ancelotti.
Veja classificação, resultados e próximos jogos da Copa do Mundo
Esse desempenho ofensivo já foi visto há quatro anos, apesar de não ter chamado tanto a atenção de torcedores à época. No Catar, o atacante revelado pelo Flamengo já havia contribuído de alguma maneira em seis dos oito gols marcados pelo Brasil comandado por Tite. Ele marcou uma vez e deu duas assistências diretas, além de três participações importantes nas jogadas dos outros.
Leia mais: Jornal destaca Vini Jr como 'novo rei' da Seleção: 'Herdeiro de Ronaldo e Romário'
Ou seja, nos últimos 12 gols da seleção brasileira em Copas do Mundo, Vini Jr teve participação em 10 deles. E só ficou fora de dois: o terceiro gol na goleada por 4 a 0 sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final, e o de Neymar no 1 a 1 da eliminação nos pênaltis para a Croácia, nas quartas.
Além desse dois jogos, o jogador do Real Madrid foi poupado e ficou fora da derrota por 1 a 0 para Camarões, na fase de grupos. Já na atual Copa, ele já marcou duas vezes, deu uma assistência e finalizou para o rebote de Matheus Cunha.
Leia mais: Matheus Cunha vai ganhar pranchas de surfe por gols pelo Brasil
"Estou aqui pra fazer grandes coisas com a Seleção. Estando bem, posso entregar gols e assistências... Sempre me senti em casa, mas não conseguia transformar as coisas em realidade. Muitas vezes fazia bons jogos mas não fazia gols", disse Vini Jr em conversa com Romário na CazéTV.
"Na Copa do Mundo vim focado para fazer o meu melhor. Saberia que seria o melhor momento pra mostrar meu futebol. Claro que eu tenho que seguir evoluindo".
fotogaleria
Consumo de energia subiu no intervalo do jogo entre Brasil e Haiti
Vini Jr passa por um momento de protagonismo após início difícil na Seleção
Vini jr