Consumo de energia subiu no intervalo do jogo entre Brasil e HaitiWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Consumo de energia durante jogo do Brasil contra Haiti foi até 9,6% menor que em dia típico
Observou-se uma redução de 6.700 megawatts (MW) na carga
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