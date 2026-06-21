Consumo de energia subiu no intervalo do jogo entre Brasil e Haiti - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Consumo de energia subiu no intervalo do jogo entre Brasil e HaitiWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 21/06/2026 11:44

O consumo de energia elétrica durante o último jogo da seleção brasileira na Copa, diante do Haiti, na noite de nesta sexta-feira (19), foi até 9,6% menor do que o registrado no mesmo horário numa sexta-feira típica, conforme levantamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que mantém operação especial para o evento.

A instituição informou que a partir das 20h30, observou-se uma redução de 6.700 megawatts (MW) na carga (consumo + perdas elétricas), montante equivalente à carga média do Estado do Rio de Janeiro. O consumo manteve trajetória de queda ao longo do primeiro tempo, movimento esperado também por conta do horário da partida, quando usualmente residências e grande parte dos estabelecimentos comerciais reduzem as atividades. No entanto, o ritmo de queda foi maior, cerca de 7.500 MW abaixo de um dia típico.

No intervalo, quando os torcedores aproveitam para abrir a geladeira ou realizar outras tarefas, houve aumento de 2.279 MW, ou 3% da carga, em apenas 9 minutos. O consumo voltou a cair no segundo tempo e deu um repique de 3,3%, ou 2.420 MW, o equivalente à carga média do Maranhão, em 17 minutos após o apito final.

Por volta de 00h00 do dia 20, o consumo de energia retornou ao comportamento típico observado para uma madrugada de sábado.

Em nota, o ONS afirmou que a atuação coordenada do Operador permitiu gerenciar as oscilações de demanda de forma segura, preservando a estabilidade do sistema elétrico durante todo o período de bola em campo.

"Cada partida exige uma atuação diferenciada, por conta dos dias e horários dos jogos", declarou o diretor-geral do ONS, Marcio Rea. "Seguiremos adotando todas as medidas necessárias para garantir uma operação segura ao longo de toda a competição", acrescentou.

