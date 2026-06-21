Manuel Neuer é o goleiro com mais jogos disputados em Copas do Mundo - Robert Cianflone / Getty Images via AFP

Manuel Neuer é o goleiro com mais jogos disputados em Copas do MundoRobert Cianflone / Getty Images via AFP

Publicado 21/06/2026 13:42

Estados Unidos - O goleiro alemão Manuel Neuer escreveu mais um capítulo de sua trajetória histórica neste último sábado (20). No duelo contra a Costa do Marfim, pela segunda rodada da Copa do Mundo, o veterano disputou sua 21ª partida em Mundiais e se tornou o arqueiro com mais jogos na história da competição, superando o francês Hugo Lloris, que soma 20.



Aos 40 anos, o camisa 1 também se tornou o jogador mais velho a defender a Alemanha em uma Copa do Mundo e entrou no top 10 geral de atletas com mais partidas no torneio. O ranking é liderado pelo argentino Lionel Messi, que acumula 27 aparições.



A presença do ídolo nos Estados Unidos surpreendeu muita gente. Após anunciar a aposentadoria da seleção em agosto de 2024, depois da eliminação para a Espanha nas quartas de final da Eurocopa, Neuer voltou atrás e aceitou o convite do técnico Julian Nagelsmann para integrar o elenco alemão em 2026.



Mesmo com o retorno, o goleiro já deixou claro que esta será sua última competição com a seleção. Ele descartou a possibilidade de disputar a próxima Eurocopa e reforçou que encerrará sua trajetória internacional após o Mundial.



Entre os goleiros com mais partidas em Copas do Mundo, Neuer aparece na liderança com 21 jogos, seguido por Hugo Lloris, com 20. Na sequência estão Cláudio Taffarel e Sepp Maier, ambos com 18, enquanto Fabien Barthez, Iker Casillas e Peter Shilton dividem a quinta colocação, com 17 aparições cada.