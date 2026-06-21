Manuel Neuer é o goleiro com mais jogos disputados em Copas do MundoRobert Cianflone / Getty Images via AFP
Aos 40 anos, o camisa 1 também se tornou o jogador mais velho a defender a Alemanha em uma Copa do Mundo e entrou no top 10 geral de atletas com mais partidas no torneio. O ranking é liderado pelo argentino Lionel Messi, que acumula 27 aparições.
Mesmo com o retorno, o goleiro já deixou claro que esta será sua última competição com a seleção. Ele descartou a possibilidade de disputar a próxima Eurocopa e reforçou que encerrará sua trajetória internacional após o Mundial.
Entre os goleiros com mais partidas em Copas do Mundo, Neuer aparece na liderança com 21 jogos, seguido por Hugo Lloris, com 20. Na sequência estão Cláudio Taffarel e Sepp Maier, ambos com 18, enquanto Fabien Barthez, Iker Casillas e Peter Shilton dividem a quinta colocação, com 17 aparições cada.
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