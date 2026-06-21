Vini Jr em campo pela seleção brasileira Rafael Ribeiro / CBF

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Estados Unidos - De olho na Escócia, a seleção brasileira treinou neste domingo (21) com a presença de Neymar. Pela primeira vez, o camisa 10 participou de uma atividade completa, sem limitações, juntos dos seus companheiros. No entanto, sete titulares de Carlo Ancelotti não estiveram presentes.
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Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha ficaram de fora por conta do controle de carga. Todos começaram jogando contra o Haiti.
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Outra ausência foi Raphinha. O atacante, de 27 anos, sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita na partida contra o Haiti e será desfalque contra a Escócia. A tendência é que o atacante fique de fora também do primeiro jogo da seleção brasileira no mata-mata na Copa, caso a equipe de Ancelotti avance.
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Com a vitória sobre o Haiti, o Brasil chega a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.