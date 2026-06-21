Vini Jr em campo pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr em campo pela seleção brasileira Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 21/06/2026 13:11

Estados Unidos - De olho na Escócia, a seleção brasileira treinou neste domingo (21) com a presença de Neymar. Pela primeira vez, o camisa 10 participou de uma atividade completa, sem limitações, juntos dos seus companheiros. No entanto, sete titulares de Carlo Ancelotti não estiveram presentes.

Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha ficaram de fora por conta do controle de carga. Todos começaram jogando contra o Haiti.

Outra ausência foi Raphinha. O atacante, de 27 anos, sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita na partida contra o Haiti e será desfalque contra a Escócia. A tendência é que o atacante fique de fora também do primeiro jogo da seleção brasileira no mata-mata na Copa, caso a equipe de Ancelotti avance.

Com a vitória sobre o Haiti, o Brasil chega a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.