Gerson Canhotinha de Ouro está na bronca com a seleção brasileira na Copa do MundoJoao Pedro Ventura/Divulgação Basticast

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No aniversário do tricampeonato brasileiro na Copa do Mundo do México, Gerson Canhotinha de Ouro não poupou críticas ao desempenho atual da seleção brasileira. O ex-jogador até elogiou os jogadores, chamando-os de "melhores da Europa", mas vê "falta treinamento e de entrosamento" e , por isso, não vê sentido com qualquer comparação com o histórico time que encantou o mundo no México, há 56 anos.
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Ao ser perguntado sobre uma polêmica se os jogadores de 70 conseguiriam jogar atualmente, com muito menos espaço em campo e num jogo mais veloz, ele não titubeou.
“Falam assim: 'hoje vocês não jogariam.' Eu respondo que concordo e que não jogaríamos de vergonha!", afirmou em entrevista ao Basticast.
"Você pega o condicionamento físico daquela época que não é nem sombra do que é hoje, com essa tecnologia toda. Agora pega o condicionamento técnico nosso e traz para cá e imprime o condicionamento físico de hoje, ‘vocês não passam nem na porta do nosso treinamento’”.
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Ao analisar a grande dificuldade enfrentada pela seleção brasileira contra Marrocos, Gerson aponta o meio de campo como o principal problema para o sonho do hexa da Copa do Mundo.
“Tudo envolve o meio de campo. Tem que ser rápido o toque, sem correr com a bola. Meio de campo não corre com a bola, quem corre é a bola. Você ter quatro caras como nós temos (no ataque), você botar um meio do campo que não toca, que tal, não vai! E os caras vão começar a reclamar que a bola não chega lá”, avaliou.