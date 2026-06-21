Projeção de como será o Sport Bar no estádio Maracanã, com vista panorâmica para o campoDivulgação
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Novos espaços têm previsões de inaugurações no fim de 2026 e em 2027
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