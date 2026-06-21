Projeção de como será o Sport Bar no estádio Maracanã, com vista panorâmica para o campo - Divulgação

Projeção de como será o Sport Bar no estádio Maracanã, com vista panorâmica para o campoDivulgação

Publicado 21/06/2026 10:25

um bar e um restaurante ainda em 2026. Outra novidade será o museu do estádio, previsto para 2027.

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Os dois empreendimentos gastronômicos ficarão no quinto andar do setor leste, em espaço considerado ocioso. Os dois, inclusive, terão visão panorâmica para o campo do estádio. As obras de adaptação começarão em breve, com expectativa de inauguração dos dois espaços no segundo semestre.

Segundo o CEO do Maracanã, Fred Nantes, em apresentação aos conselheiros do Flamengo, o Sports Bar terá capacidade para 500 pessoas, com uma decoração mais moderna. Já o outro espaço será um restaurante de carnes para 250 pessoas, num ambiente mais tradicional e sofisticado.



O projeto do Museu do Maracanã

Já o museu do Maracanã é um cumprimento de exigência do edital de concessão e também uma oportunidade de maior arrecadação. O espaço terá um setor dedicado à calçada da fama com os pés e mãos de jogadores, além de homenagem às torcidas e à relação histórica do estádio com a cidade do Rio.



Um ambiente chamado 'Túnel dos Mitos' apresentará grandes nomes não apenas do futebol, mas também artistas e personalidades que tiveram alguma relação ao longo da história do Maraca. Além disso, haverá um espaço para eventos.



A previsão em contrato é de inauguração até setembro de 2027. Entretanto, há a expectativa de antecipação para maio do ano que vem, para aproveitar a Copa do Mundo Feminina que será realizada no país e tem o Maracanã como um dos palcos dos jogos.