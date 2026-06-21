Nelson Palacio estava emprestado ao Zurich, onde disputou 34 partidas - Reprodução de Instagram

Nelson Palacio estava emprestado ao Zurich, onde disputou 34 partidasReprodução de Instagram

Publicado 21/06/2026 09:29

O Botafogo está em busca de reforços mesmo impedido de registrar jogadores devido a seis punições de transfer ban da Fifa. Um deles é o colombiano Nelson Palacio, que pertence ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos.



O meia colombiano de 25 anos tem contrato com o time até o fim de dezembro, e o Glorioso vê como uma oportunidade de mercado. Ainda assim, a negociação não é simples e não apenas pela questão financeira.



Sem dinheiro, a SAF alvinegra busca a contratação de Nelson Palacio por empréstimo de um ano, segundo o jornalista argentino César Luis Merlo. especializado em transferências. Para isso, o jogador teria que assinar uma prorrogação de contrato até o meio de 2027 com o Real Salt Lake.

Outra alternativa mais difícil seria o colombiano conseguir antecipar o fim de seu vínculo, o que o faria ficar livre no mercado, evitando a necessidade de pagamento pela transferência.



A questão do transfer ban também é outro complicador. Como o Botafogo ainda não conseguiu derrubar as punições, torna-se uma incógnita para os jogadores saber se poderão ser registrados para jogar, o que afeta para que eles aceitem as propostas.



Quem é Nelson Palacio, alvo do Botafogo



Revelado pelo Atlético Nacional (Colômbia), o jogador de 25 anos foi comprado por cerca de R$ 9 milhões em 2023 pelo Real Salt Lake, onde ficou até o meio de 2025, quando foi emprestado ao Zürich, da Suíça.



Em um ano, disputou 34 partidas, contribuiu com apenas uma assistência e não fez gol.