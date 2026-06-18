Treinador do Botafogo, Franclim CarvalhoVitor Silva / Botafogo

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Rio — O Botafogo escolheu a Rússia como destino para os jogos da intertemporada para criar mais proximidade entre os atletas e a comissão técnica e, assim, fortalecer o ambiente. O Alvinegro também busca fortalecer o relacionamento institucional entre o clube e os adversários nas duas partidas, o CSKA e o Dínamo de Moscou, segundo o 'ge'.

Internamente, há a percepção de que a viagem pode trazer benefícios à integração do elenco, mesmo que curta. A equipe viaja no próximo dia 30 e retorna ao Rio em 12 de julho.
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Em nota, o Botafogo destacou como os confrontos, válidos pelo torneio Brothers Cup, podem fortalecer laços institucionais.

"A participação alvinegra integra o planejamento esportivo da SAF para a sequência da temporada, oferecendo à equipe a oportunidade de realizar jogos de alto nível internacional, ampliar a preparação do elenco e fortalecer a presença da marca Botafogo no cenário global", diz o comunicado.

A partida contra o CSKA será em 4 de julho, na VEB Arena. Já em 10 de julho, acontece o confronto contra o Dínamo de Moscou, na VTB Arena.