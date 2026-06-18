Chris Ramos tem cinco gols marcados pelo BotafogoMatheus Lima/Vasco
Botafogo terá de comprar Chris Ramos, e Cádiz ironiza: 'Vamos ver se nos pagam'
Dirigente do clube espanhol confirma obrigação do Glorioso após fim de empréstimo
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Botafogo busca criar proximidade entre elenco e comissão técnica na intertemporada
Alvinegro também tem objetivo de fortalecer laços institucionais com clubes russos
Botafogo tem interesse em zagueiro de clube da Série B
Jogador, de 21 anos, é observado pelo Bragantino e por equipes de Portugal
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Alvinegro deve quase R$ 200 milhões
Botafogo confirma programação da intertemporada com jogos na Rússia
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Atacante, de 29 anos, também está na mira de clube argentino
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