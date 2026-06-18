Chris Ramos tem cinco gols marcados pelo Botafogo - Matheus Lima/Vasco

Chris Ramos tem cinco gols marcados pelo BotafogoMatheus Lima/Vasco

Publicado 18/06/2026 16:15

O Botafogo tem um novo gasto milionário batendo à porta, mesmo em grave crise financeira e em recuperação judicial. O presidente do Cádiz, Manuel Vizcaíno, informou que Chris Ramos cumpriu com as metas estipuladas em contrato e não retorna porque o Glorioso terá de comprá-lo.



"Chris Ramos tinha uma série de condições para permanecer, cumpriu-as e é jogador do Botafogo. É só isso", explicou.

O dirigente espanhol ainda tratou com bom humor a preocupação em não receber, diante dos frequentes calotes feito pelo Botafogo em outros clubes, que renderam transfers bans da Fifa.



"Aliás, o Botafogo ainda não nos pagou. Vamos ver se eles nos pagam", disse Vizcaín, com um sorriso.



Por causa do pedido de recuperação judicial, a SAF alvinegra conseguiu congelar os pagamentos a credores por 60 dias, até que um plano de quitação dos débitos seja aprovado. Os valores a pagar por Chris Ramos não foram divulgados, mas na época de sua contratação estimava-se que a negociação poderia render 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões).



Chris Ramos ainda possui contrato de empréstimo válido até o fim deste mês. Com pouco espaço, ele disputou apenas seis jogos em 2026. Ao todo, o atacante espanhol entrou em campo 21 vezes pelo Botafogo, com apenas cinco gols marcados e uma assistência.