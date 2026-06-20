Arthur Cabral em ação durante o jogo entre Bahia e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Arthur Cabral em ação durante o jogo entre Bahia e BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 20/06/2026 12:20

O Botafogo conseguiu um respiro com a recuperação judicial e agora terá de apresentar um plano de pagamento aos credores. Entre eles está o Benfica, que tem a receber 11 milhões de euros (cerca de R$ 64,8 milhões) pela venda de Arthur Cabral e que já admite renegociar essa valor.



O clube português é o segundo maior credor na lista entregue à Justiça e, segundo o jornal português 'Record', prepara-se para acertar novo prazo para as parcelas restantes. Entretanto, pretende cobrar juros.



Algo semelhante aconteceu com o Vasco, que acertou pagar 4,5 milhões de euros ao Benfica pelo zagueiro João Victor, segundo a publicação portuguesa.



No total, o Botafogo acertou no meio de 2025 a compra de Arthur Cabral por 12 milhões de euros mais três milhões de euros por metas alcançadas (totalizando cerca de R$ 95 milhões è época). Com parcelas atrasadas, a dívida é mais uma que o Glorioso carrega com risco de sofrer alguma punição junto à Fifa.



Após um início complicado, Arthur Cabral cresceu com a chegada do técnico Franclim Carvalho e agora soma 14 gols em 59 jogos.