Kayke em ação no BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo
O atleta, então, será emprestado pela segunda vez. Antes, ele estava no Fortaleza, desde agosto de 2025, a pedido de Renato Paiva, que já o conhecia. Por lá, disputou 13 partidas e marcou um gol.
Ele chegou a retornar ao Glorioso, mas não está nos planos para a sequência da temporada. A ideia da diretoria é conseguir maior minutagem para o atacante em outros times.
Kayke foi promovido ao profissional do Botafogo em 2025 e recebeu oportunidades no início daquele ano, quando os jovens da base foram utilizados. No período, fez três gols em 11 jogos. Em 2024, o atacante anotou 32 gols pelo time sub-20.
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