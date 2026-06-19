Kayke em ação no BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Botafogo encaminhou o empréstimo do atacante Kayke para o Kawasaki Frontale, do Japão. O jovem de 20 anos terá vínculo com o clube japonês por um ano. A informação é do 'ge'.

O atleta, então, será emprestado pela segunda vez. Antes, ele estava no Fortaleza, desde agosto de 2025, a pedido de Renato Paiva, que já o conhecia. Por lá, disputou 13 partidas e marcou um gol.
Leia mais: Botafogo terá de comprar Chris Ramos, e Cádiz ironiza: 'Vamos ver se nos pagam'

Ele chegou a retornar ao Glorioso, mas não está nos planos para a sequência da temporada. A ideia da diretoria é conseguir maior minutagem para o atacante em outros times.

Kayke foi promovido ao profissional do Botafogo em 2025 e recebeu oportunidades no início daquele ano, quando os jovens da base foram utilizados. No período, fez três gols em 11 jogos. Em 2024, o atacante anotou 32 gols pelo time sub-20.