Seleção do Irã chegou à cidade do jogo contra a Nova Zelândia em prazo menor do que 36 horas de outras seleçõesPatrick T. Fallon / AFP
Irã poderá antecipar viagem para 3º jogo na Copa do Mundo
Técnico da seleção iraniana confirma mudança na logística após reclamação na Fifa
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Goleadas, virada, empate heroico e mais: veja o resumo do décimo dia de Copa do Mundo
Partidas começaram no sábado (20) e só terminaram na madrugada deste domingo (21)
Japão domina, goleia e elimina a Tunísia da Copa do Mundo
Kamada, Ueda (2) e Ito comandaram a vitória japonesa por 4 a 0
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Jogo será neste domingo (21), às 19h (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Mundo
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Com problemas respiratórios, Doku vai desfalcar a Bélgica contra o Irã
Atacante não estará à disposição para a segunda rodada da Copa do Mundo